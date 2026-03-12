Postdoktor i husdjursgenetik och -avel
2026-03-12
Institutionen för husdjurens biovetenskaper
Vi söker dig som vill bidra till hållbar avel, med fokus på nationella hästraser och travhästar.
Om jobbet
Du kommer att arbeta i ett forskningsprojekt om inavelsdepression hos kallblodstravare med editering av data, statistiska analyser, artikelskrivande och populärvetenskaplig kommunikation med näringen. Du kommer även bidra till fler forskningsprojekt som rör häst och möjligen även andra djurslag, där olika typer av data ingår. Du kommer också att i begränsad omfattning delta i institutionens undervisning och handledning av examensarbeten.
Din bakgrund
• Erfarenhet av analyser med avancerade linjära statistiska modeller och hantering av stora data är ett krav.
• Du behöver även ha kunskaper inom kvantitativ genetik, programmering (t.ex. i R), och vana vid att använda programvaror för genetisk analys såsom skattning av varianskomponenter och avelsvärden.
• Erfarenhet av överlevnadsanalys är meriterande.
• Du bör ha dokumenterad erfarenhet av studier av inavel, prestationsegenskaper och karriärlängd hos häst.
• Kunskap om svensk travsport och travhästavel är meriterande.
• Du måste ha en doktorsexamen inom husdjursvetenskap specialiserad på genetik, djuravel, eller ett relaterat ämne.
• Goda kunskaper i engelska är ett krav och god talad och skriven svenska är meriterande.
Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Institutionen är en del av Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap och ansvarar för utbildning och forskning inom flera grundläggande och tillämpade vetenskapliga områden. Dessa områden omfattar anatomi, fysiologi, biokemi, patologi, farmakologi, toxikologi, genetik, avel, immunologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, epizootologi, komparativ medicin, livsmedelssäkerhet, bioinformatik och One Health. Vår forskning omfattar allt från produktionsdjur till sport- och sällskapsdjur, försöksdjur och vilda djur. Institutionens forskare arbetar i hela skalan från molekylära mekanismer och mikrobiologi till djurens struktur, funktion och beteende, och hur dessa påverkas av avel, fysisk aktivitet, skötsel, produktion, stress, miljöfaktorer och sjukdomar.
Mer information om Institutionen för husdjurens biovetenskaper: https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-biovetenskaper/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala, Ultuna
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%Tillträde
15 april 2026 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-03-31.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Professor
Susanne Eriksson fornamn.efternamn@slu.se +4618672007 Jobbnummer
9793616