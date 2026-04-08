Postdoktor i Experimentell immunologi
2026-04-08
Vid Institutionen för medicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, är huvudtema för den forskning som bedrivs inflammation och inflammatoriska sjukdomar, oavsett om den orsakats av allergi, infektion eller är en autoimmun sjukdom. Målet är att utreda de mekanismer som ligger bakom inflammationen. Flera av våra forskare arbetar även som specialistläkare vid klinikerna inom Sahlgrenska universitetssjukhuset, vilket är en stor tillgång allra helst för translationell forskning.
Olov Ekwalls forskargrupp fokuserar på studier av central toleransutveckling i tymus under normala förhållanden och vid olika sjukdomstillstånd, särskilt autoimmuna sjukdomar. Vi studerar patienter, human tymusvävnad, ex vivo och in vitro modeller.
Ämne
Experimentell immunologi
Ämnesbeskrivning
I det aktuella projektet studeras könsskillnader i toleransutveckling i human tymus och dess betydelse för utvecklandet av autoimmuna sjukdomar. Förutsättningslösa storskaliga omics-analyser av gen- och proteinuttryck på singelcellnivå, cellpopulationsnivå och i vävnadssnitt kombineras med riktade funktionella immunologiska analyser för att identifiera och validera könsskillnader av betydelse.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar huvudsakligen att självständigt genomföra ett vetenskapligt projekt och att publicera resultaten från projektet i vetenskapliga tidskrifter.
Inom projektet har vi genererat data från analyser av human tymusvävnad med RNAseq, scRNAseq, Visium Spatial Transcriptomics och CODEX Spatial Proteomics. Huvuduppgiften är att analysera och integrera dessa data och att utifrån resultaten utforma och utföra riktade funktionella immunologiska försök. Det laborativa arbetet kan innefatta djurförsök.
Uppgifterna innefattar även handledning av studenter, studier av relevant litteratur, författande av vetenskapliga artiklar, deltagande i seminarier och konferenser, anslagsansökningar och samarbete med andra forskare.
Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som innehar doktorsexamen i relevant ämnesområde, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Bedömningsgrunder
Sökande skall ha en doktorsexamen och starka meriter inom bioinformatik och experimentell human immunologi.
Väldokumenterade erfarenheter av bioinformatiska analyser av resultat från storskaliga omicsmetoder innefattande RNAseq, scRNAseq, Visium Spatial Transcriptomics, CODEX Spatial Proteomics är ett krav liksom erfarenheter av experimentell immunologisk forskning på human tymus inkluderande flödescytometri och cellsortering. Goda färdigheter i programmering, kunskap om biologiska databaser och dataintegration samt datavisualisering krävs. Kunskaper och färdigheter inom molekylärbiologi, immunhistokemi, konfokalmikroskopi och andra grundläggande immunologiska tekniker är meriterande.
Flytande engelska i tal och skrift är nödvändigt. God förmåga att självständigt analysera och tolka data och skriva vetenskapliga publikationer är en förutsättning liksom att i övrigt vara flexibel, noggrann och ha förmåga att arbeta både i grupp samt självständigt. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 24 månader.
Omfattning: 100%, heltid.
Placering: Institutionen för medicin, Göteborg
Tillträde: 2026-06-18.
Kontaktuppgifter
Olov Ekwall, MD, PhD
Professor, forskningsgruppsledare
Tfn: +46313438085 olov.ekwall@gu.se
Mattias Svensson
Avdelningschef, docent
Tfn: +46-73-513 39 49 mattias.svensson@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan Bifoga doktorsexamensbevis vid ansökan, i det fall som examensbeviset ännu inte är utfärdat bifogas det senast vid den tidpunkt då anställningsbeslut skall fattas.
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Din ansökan ska även innehålla:
CV
Examensbevis på doktorsexamen
Kontaktuppgifter till två referenser
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-04-28
