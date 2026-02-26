Postdoktor i evolutionär systembiologi
Zoologiska institutionen är en av institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten och har cirka 80 anställda.
Forskning och utbildning vid institutionen sker i en internationell miljö och fokuserar på djurbiologi. Framstående forskning bedrivs inom en rad olika ämnen, inklusive evolutionsbiologi, molekylär- och populationsgenetik, genomik, bevarandebiologi och beteendevetenskap.
SciLifeLab är en ledande svensk nationell forskningsinfrastruktur dedikerad till avancerad molekylär biovetenskap, med fokus på hälso- och miljöforskning. SciLifeLab finns på Campus Solna, där forskargrupper från Stockholms universitet, Kungliga Tekniska högskolan och Karolinska Institutet bedriver internationellt framstående forskning inom livsvetenskaperna.
Mer information om oss finns på: Zoologiska institutionen.
Projektbeskrivning
Vi söker två motiverade postdoktorala forskare för att utveckla nya matematiska och beräkningsvetenskapliga metoder för att modellera utvecklings- och evolutionsdynamik.
Anställningarna innebär två möjliga forskningsinriktningar. Beroende på expertis och intresse kan de framgångsrika kandidaterna fokusera på ett projekt eller kombinera aspekter av båda.
Den första inriktningen berör datadriven identifiering av de dynamiska regler som ligger till grund för utvecklingsförlopp. Syftet är att utveckla och analysera kvantitativa ramverk som lär sig dynamisk struktur direkt från tidsseriedata. Detta inkluderar metodutveckling inom ickelinjär tillståndsrekonstruktion, systemidentifiering, "reservoir computing" och relaterade rekurrenta arkitekturer, med betoning på robusthet, generalisering och prestanda i högdimensionella och brusiga biologiska dataset.
Den andra inriktningen utforskar hur utvecklingsprocesser formar och begränsar fenotypisk variation. Trots att fenotypiska dataset ofta är högdimensionella, ligger variationen ofta längs ett betydligt lägre antal effektiva dimensioner. Detta tyder på att evolutionen verkar inom ett begränsat utrymme av utvecklingsmässigt möjliga former. Projektet syftar till att identifiera sådana lågdimensionella strukturer i fenotypiska data och införliva dessa i matematiska modeller för karkatärsevolution längs fylogenier. Arbetet kombinerar dimensionsreduktion och geometrisk dataanalys med utveckling av statistiskt rigorösa jämförande metoder för kontinuerlig karaktärsevolution.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Anställningarna innebär i huvudsak forskning inom de beskrivna projekten. De framgångsrika kandidaterna förväntas utveckla nya kvantitativa metoder, implementera och validera beräkningsramverk, utföra simuleringsstudier och tillämpa de utvecklade metoderna på empiriska dataset. Tjänsterna innefattar inget laboratoriearbete. Arbetet inkluderar matematisk modellering, algoritmutveckling, statistisk analys och vetenskaplig programmering.
Postdoktorerna förväntas bidra aktivt till forskargruppens intellektuella miljö, samarbeta med andra forskare inom institutionen och SciLifeLab, presentera resultat vid internationella konferenser och publicera forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter. Viss handledning av studenter kan förekomma.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Doktorsexamen bör vara inom kvantitativa områden av biologi (t.ex. systembiologi, evolutionsbiologi, utvecklingsbiologi, beräkningsbiologi), tillämpad matematik, fysik, beräkningsvetenskap, statistik eller relaterat område.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid:
Dokumenterad förmåga att bedriva högkvalitativ självständig forskning.
Matematisk och kvantitativ utbildning.
Erfarenhet inom ett eller flera av följande områden: dynamiska system, ickelinjär tidsserieanalys, systemidentifiering, "reservoir computing", "manifold learning", geometrisk dataanalys eller fylogenetiska modeller för egenskapsutveckling.
Förmåga att samarbeta och bidra till en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.
Vetenskaplig originalitet, analytisk mognad och potential att bidra till forskningsområdets långsiktiga utveckling kommer vara av stor betydelse.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
En professionellt stimulerande, tvärvetenskaplig och inkluderande arbetsmiljö. Flexibilitet för den sökande att utveckla egna intressen, med vägledning och stöd från både handledare och institutionen.
Möjligheter till forskningsvistelser vid samarbetspartners universitet, samt stöd för deltagande i nationella och internationella konferenser.
Medlemskap i satsningen Data-Driven Life Sciences (DDLS).
Tillgång till avancerade beräkningsresurser via National Academic Infrastructure for Supercomputing in Sweden (NAISS) och SciLifeLab.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande lektor Lisandro Milocco, lisandro.milocco@zoologi.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Ersättning

Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-0648-26".
Detta är ett heltidsjobb.
Stockholms Universitet
Zoologiska institutionen
Zoologiska institutionen Jobbnummer
9766182