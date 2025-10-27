Postdoktor i digital beteendemedicin
Region Uppsala / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2025-10-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Akademiskt primärvårdscentrum forskning
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Akademiskt primärvårdscentrum forskning!
Vi söker postdoktor till projektet INSOMNIAC vid Akademiskt primärvårdscentrum forskning (APC-forskning). Anställningen är en projektanställning under ett år med möjlighet till förlängning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras utifrån sökandes önskemål, tillträde sker enligt överenskommelse.
Hos oss får du en stimulerande forskningsmiljö inom nära vård och hälsa med möjlighet att arbeta med ett innovativt projekt med direkt klinisk relevans samt goda möjligheter till vetenskaplig meritering.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal. Läs mer om våra förmåner här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Vår verksamhet
APC Forskning tillhör FoUU-enheten på förvaltningen Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Vår verksamhet möjliggör, stödjer och bedriver verksamhetsnära forskning genom nära samverkan med våra olika verksamheter. Vi samverkar särskilt med Uppsala universitet för att främja klinisk verksamhetsnära forskning. Ett viktigt uppdrag är även att sprida kunskap, resultat och idéer. Arbetsplatsen ligger på Kungsgärdet i centrala Uppsala. Vi har även en forskningsmottagning som ligger på Samariterhemmet i centrala Uppsala.
Om projektet
Projektet Internetbaserad KBT för sömn och fysisk aktivitet handlar om digitalisering av vård där en internetbaserad kognitiv beteendeterapi för insomni (iKBT-i) testas med fokus på sömnbeteende och fysisk aktivitet i primärvården. Projektets övergripande syftet är att undersöka om en förstärkt iKBT för insomni med ökad fysisk aktivitet (iKBT-i-FA) är mer effektiv än standardbehandling (iKBT-i) vad gäller förbättrad sömn och ökad fysisk aktivitet hos vuxna med insomni som inte uppnår rekommenderad nivå av fysisk aktivitet. Projektet är i linje med den pågående digitala transformationen av hälso- och sjukvården och syftar till att skapa en mer tillgänglig, personcentrerad och resurseffektiv primärvård.
Forskningsbokslut år 2024 (https://regionuppsala.se/utveckling/Publikationer/publikationer/forskningsbokslut-ar-2024/)Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att delta i planering, genomförande och uppföljning av en stor randomiserad kontrollerad studie (RCT). Analysera data och publicera resultatet i vetenskapliga tidskrifter samt presentera resultat på vetenskapliga konferenser och bidra till nationella och internationella samarbeten. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Doktorsexamen i fysioterapi, psykologi, beteendemedicin, folkhälsovetenskap, medicin, eller motsvarande område
• Goda kunskaper i kvantitativ analys (t.ex. R, SPSS, Stata eller motsvarande) samt erfarenhet av att arbete i Redcap
• Förmåga att arbeta självständigt och i tvärvetenskapliga forskarteam
• Mycket goda språkkunskaper i engelska i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet av:
• Digitala verktyg inom vården för datainsamling och behandling inom vården
• Objektiva mätmetoder för sömn och fysisk aktivitet (t.ex. aktigrafi/accelerometerdata)
• Insatt i beteendemedicinska teorier och praktiker
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss, våra arbetsuppgifter och uppdrag är du välkommen att kontakta vetenskaplig handledare Sören Spörndly-Nees på soren.sporndly-nees@regionuppsala.se
.
Fackliga representanter nås via växeln för Region Uppsala på telefon: 018-611 00 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV med publikationslista, personligt brev (max 2 sidor) med beskrivning av forskningsintresse och hur du matchar projektet, kontaktuppgifter till minst två referenser samt andra relevanta bilagor som styrker din kompetens.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH379/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9575607