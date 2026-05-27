Postdoktor i Bioteknik
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet är belägen på Kemicentrum, en av Nordens största centra för utbildning och forskning inom kemiområdet. PLE har cirka 150 anställda, varav cirka 65 är doktorander. Institutionen erbjuder en bred kompetens inom områden som kemiteknik, livsmedelsteknik, bioteknik och teknisk mikrobiologi. Forskningen och utbildningen vid PLE spänner över hela kemiämnet och inkluderar både grundutbildning och forskarutbildning.
Institutionen för processteknik och tillämpad biovetenskap (PLE) vid Lunds universitet arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö genom flera initiativ och rutiner. PLE uppmuntrar till öppen kommunikation och samverkan mellan anställda, studenter och ledning för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. Detta inkluderar regelbundna möten och dialoger för att diskutera arbetsmiljöfrågor och hitta gemensamma lösningar.
Särskild ämnesbeskrivning
Anställningen är en del av ett forskningsprojekt med fokus på förädling av potatisbaserade restströmmar till hållbart protein genom fastfasfermentering, inklusive processutveckling, analytisk karakterisering och datadriven optimering. Projektet genomförs i samarbete med en industriell partner och bidrar till utvecklingen av framtidens hållbara livsmedelssystem.Publiceringsdatum2026-05-27Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.
Du kommer att ha en central roll i ett forskningsprojekt med fokus på utveckling av hållbar proteinproduktion genom fastfasfermentering (SSF) av potatisbaserade sidoströmmar med hjälp av filamentösa svampar.
Arbetsuppgifterna innefattar:
forskning inom ämnesområdet.
undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
handledning av examensarbetare och doktorander.
arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
samverkan med näringsliv och samhälle.
administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att omfatta:
Planering, design och genomförande av experimentellt arbete inom fermentation, inklusive odlingar i skakkolvar och bioreaktorer.
Utveckling och optimering av fermenteringsprocesser, inklusive substratberedning och optimering av processparametrar.
Biokonvertering av komplexa livsmedelsmatriser till bioaktiva föreningar.
Utveckling av bioreaktorsystem samt skalning av fastfasfermentering.
Analytisk karakterisering av råmaterial och fermenterade produkter, inklusive analys av bioaktiva föreningar, protein, aminosyror, kolhydrater och metaboliter med metoder såsom HPLC, GC, LC-MS och relaterade tekniker.
Bidrag till vetenskapliga publikationer, rapporter och presentationer vid konferenser.
Handledning av examensarbeten på kandidat- och/eller masternivå inom forskningsområdet.
Medverkan i undervisning (upp till 20 %), huvudsakligen inom kurser relaterade till bioprocessteknik.
Samarbete med industriella partners och externa intressenter involverade i projektet.
Medverkan i anslagsansökningar och utveckling av nya forskningsidéer.
Utförande av administrativa uppgifter kopplade till projektet och forskningsverksamheten.
Anställningen kan även omfatta samarbete med industriella partners, deltagande i nationella och internationella konferenser som kan innebära en del resor.
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-ossÖvrig information
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år (ange exakt anställningsperiod mellan två och tre år) och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, "Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor".
Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
