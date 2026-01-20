Postdoktor i barn- och ungdomsvetenskap
Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arbetar omkring 120 medarbetare som bedriver undervisning och forskning inom barn- och ungdomsvetenskap, förskoledidaktik, barnkultur och fritidshemspedagogik.
Denna utlysning är kopplad till ämnet barn- och ungdomsvetenskap och den är förlagd till Avdelningen för Barn- och Ungdomsvetenskap (BUVA). Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/barn--och-ungdomsvetenskapliga-institutionen.
Projektbeskrivning
Anställningen är knuten till projektet "Svenska tweens - Mellanstadieelevers vardagsliv online och offline, i och utanför skolan", finansierat av Vetenskapsrådet. I projektet undersöks hur mellanstadieelever upplever, förhandlar och "gör" barndom på två svenska skolor i Stockholmsområdet. Dessa elever, ofta kallade tweens, befinner sig mellan barndom och tonår. För dem är livet online och offline djupt sammanvävt. Vuxenvärlden möter ofta detta med oro och talar om en accelererad barndom, men kunskap saknas om hur detta påverkar tweens skolgång och fritid - två sfärer som är tätt sammankopplade. För att fylla denna kunskapslucka genomförs i projektet ett längre etnografiskt fältarbete på två skolor i årskurs 4 och 6, belägna i socioekonomiskt olika områden i Stockholm, intervjuer och fokusgrupper med ett urval tweens och deras föräldrar, samt en fokuserad digital etnografi. Projektet utgår från en tvärvetenskaplig ansats, baserad på barn- och ungdomsvetenskap, kritisk utbildningsvetenskap och feministisk teori. Projektet leds av projektledare Linnea Bodén, tillsammans med Tanja Joelsson, med stöd av en internationell vetenskaplig expertkommitté.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Postdoktorn förväntas huvudsakligen ägna sig åt att planera för samt genomföra det längre etnografiska fältarbetet på två skolor i årskurs 4 och 6, inom ramen för forskningsprojektet om tweens. I fältarbetet ingår deltagande observationer och intervjuer, med barn i åldern 9-13.
I arbetsuppgifterna ingår att genomföra och publicera forskning inom ramen för forskningsprojektet om tweens, aktivt delta i forskningsgruppens arbete med forskningsprojektet, forskningsrelaterad administration, samt delta i och leda forskningsseminarier och andra forskningsrelaterade uppgifter inom ramen för forskningsprojektet. Undervisning kan komma att ingå i anställningen.
Behörighetskrav
För att vara behörig för anställning som postdoktor krävs avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara relevant doktorsexamen. Examen ska vara avlagd senast då anställningsbeslutet fattas.
Bedömningsgrunder
Det är meriterande, om doktorsexamen eller motsvarande är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan en tidigare avlagd examen också anses vara meriterande. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Grund för bedömning är förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet. Den sökande ska påvisa dokumenterat god vetenskaplig skicklighet genom kvaliteten på sin avhandling och andra publikationer. Den sökande ska ha såväl väldokumenterad förmåga att samarbeta, som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Det är ett krav att ha genomfört längre etnografiskt fältarbete med barn/unga, där både deltagande observationer och intervjuer med barn/unga ingått. Särskilt meriterande är även att ha arbetat analytiskt utifrån kritiska ansatser, där ålder, kön, ras/etnicitet, klass och andra maktordningar varit centrala.
Ansökan bedöms utifrån följande kriterier:
- Forskningsplanens relevans, styrka och relation till projektet "Svenska tweens", samt till barn- och ungdomsvetenskap.
- Den vetenskapliga publiceringens kvalitet och relation till för projektet relevanta forskningsämnen och forskningsområden.
- Tidigare metodologiska erfarenheter av etnografi, och kvaliteten på vetenskapliga analyser utifrån etnografiskt forskningsmaterial.
- Övriga meriter som styrker den sökandes forsknings- och samarbetsförmåga.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock minst två år och högst tre år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2026-08-01 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare Danielle Ekman Ladru tfn 08-1207 6226, mailto:danielle.ekman.ladru@buv.su.se
. Frågor om projektet kan ställas till projektledare Linnea Bodén, tfn 08-1207 6215, mailto:linnea.boden@buv.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-0059-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Jobbnummer
9693467