Postdoktor i Analytisk sociologi
Linköpings universitet / Högskolejobb / Linköping Visa alla högskolejobb i Linköping
2026-03-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss! Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
Som postdoktor kommer du att bedriva forskning inom analytisk sociologi med fokus på registerdatabaserade sociala nätverk, med särskilt fokus på hur exponering i dessa nätverk uppstår och vilka konsekvenser sådan exponering har. Forskningen syftar till att konceptualisera, konstruera och analysera sociala nätverk baserade på svensk registerdata för att förstå hur olika sociala kontexter (t.ex. hushåll, skola, arbetsplats och grannskap) är sammanlänkade och samverkar i olika sociala processer och livsutfall.
Arbetet kombinerar kvantitativa analyser av svensk registerdata med beräkningsintensiva metoder för att skapa och analysera sociala nätverk samt studera deras konsekvenser för individer. Publicering i internationella vetenskapliga tidskrifter ingår i arbetsuppgifterna. Undervisning kan förekomma, dock högst 20 procent av arbetstiden. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som postdoktor har du avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Din examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter.
Vi söker dig som har:
• Doktorsexamen i sociologi med tydlig koppling till analytisk sociologi.
• Dokumenterad hög metodkompetens inom kvantitativa metoder och social nätverksanalys.
• Dokumenterad forskningserfarenhet av registerdata-baserade sociala nätverk (både konstruktion och analys).
• Erfarenhet av att analysera och administrera svenska registerdata.
• Erfarenhet av att studera social påverkan, spridningsprocesser och selektion i nätverksprocesser.
• Ett paneuropeiskt perspektiv och förmåga att relatera svenska registerstudier till internationell forskning.
• Ett starkt internationellt forskningsnätverk.
• Mycket god programmeringsvana i R.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
• Dokumenterad förmåga till självständigt forskningsarbete, visad genom publikationer i internationella tidskrifter.
Det är meriterande om du har:
• En doktorsavhandling och publikationer med tydligt fokus på sociala nätverk och social påverkan.
• Erfarenhet av undervisning i kvantitativa metoder, nätverksanalys, ABM samt analytisk sociologisk teori.
• Erfarenhet av tvärvetenskapliga forskningsmiljöer och samarbete över disciplingränser.
Din arbetsplats
Du kommer att arbeta på Institutet för analytisk sociologi, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på två år med möjlighet till förlängning med en sammanlagd anställningstid på högst tre år. Anställningen som postdoktor är på heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Universitetet tillämpar individuell lönesättning, lämna löneanspråk i din ansökan.
Läs mer om förmåner för anställda här.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 14 april 2026. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
HR-partner
Malin Thunström malin.thunstrom@liu.se +46 13 282583 Jobbnummer
9822698