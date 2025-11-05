Postdoktor
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.
"På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra fem ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin och Rehabiliteringsmedicin."
Projektbeskrivning
Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering söker en postdoktor till projektet "COPD-HIT", ett internationellt multicenterprojekt inom vilket målsättningen bland annat är att utveckla och validera en in-vitro belastningsmodell mot in-vivo blod och muskeladaptationer (biopsier) från personer med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) samt friska matchade kontroller som genomgått fysisk träning på olika intensitet och duration.Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Som postdoktor i projektet kommer du att kombinera experimentella studier med analys av in-vivo blod och muskeldata. Eftersom projektet är translationellt samarbetar du med såväl kliniska forskare som prekliniska forskare och personer inom andra forskningsfält. Du har en central roll i projektet och arbetar självständigt med:
- Etablering och odling av primära humana muskelceller, inklusive isolering, kultur och differentiering.
- In vitro-modeller för mekanisk belastning av muskelceller, särskilt användning av FlexCell-system
- Omics-tekniker, inklusive förberedelse av prover för framförallt proteomik samt analys och tolkning av genererade data.
- Proteinanalyser, med särskild erfarenhet av tekniker som Western blot och ELISA.
- Genuttrycksanalys, inklusive kvantitativ PCR (qPCR) för mRNA-analys.
- Immunohistokemi och immunocytokemi, inklusive vävnadsberedning, snittning och färgning.
- Mikroskopitekniker, med fokus på konfokalmikroskopi och bildanalys.
- Bidrag till studiedesign, val av analysmetoder och metodutveckling.
- Visuell presentation av analyser och resultat samt författande av vetenskapliga publikationer.
- Samarbete med kliniska forskare, bioinformatiker och andra experter i projektgruppen.Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom livsvetenskap eller annat likvärdigt ämne. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. För att vara aktuell för anställningen har du:
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med Flexcell tension systemet är särskilt meriterande.
- En stark bakgrund inom molekylärbiologi/biomedicin och/eller bioteknik, inte minst en gedigen erfarenhet inom molekylära/biokemiska laboratorietekniker och vana med cellodling och önskvärt tredimensionell cellodlingsmod.
- Det förutsätts att den sökande bemästrar vetenskaplig engelska och har goda allmänna kommunikativa färdigheter i engelska (såväl muntligen som skriftligen).Så ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Din ansökan ska innehålla:
- En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen.
- CV
- Publikationslista
- Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
- Kontaktinformation till två referenspersoner
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska vara inkommen senast den 27 november 2025. Närmare upplysningar: lämnas av Professor André Nyberg, tfn 090-786 66 39. E-postadress: andre.nyberg@umu.se
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
