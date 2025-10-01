Post doc i nya metoder och tillämpningar för termisk sprutbeläggning
Högskolan Väst söker postdoktor i utveckling av nya metoder och tillämpningar för termisk sprutning och beläggning
Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap
Forskargruppen för termisk sprutning vid Högskolan Väst välkomnar nu ansökningar från engagerade och drivna doktorer som vill bidra till att utveckla området vidare.
Tjänsten gäller en spännande postdoktortjänst. Tjänsten kommer främst att omfatta olika pågående projekt som fokuserar på användning av olika typer av insatsmaterial (pulver, suspensioner, lösningsprekursorer eller deras "hybridversioner") - inte bara för en ny generation av beläggningar mot slitage, korrosion och värmebarriärer, utan även för nischade tillämpningar såsom komponenter i fastfasbatterier, barriärer mot vätepermeation med mera. Återanvändning av restmaterial från termisk sprutning och reparation av komponenter kommer också att vara ett fokusområde. Tjänsten ger dessutom den utvalda kandidaten möjlighet att parallellt utforska egna intressen inom kompletterande forskningsfält.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Den som anställs för denna heltidsanställning förväntas aktivt bidra till pågående projekt. Dessa projekt inkluderar, men är inte begränsade till: (i) Termiskt sprutade funktionella skikt baserade på flytande insatsmaterial för olika tillämpningar, (ii) beläggningar framställda från pulver-flytande "hybrid"-insatsmaterial för att realisera funktionsberoende arkitekturer, (iii) utforskning av nya kemiska sammansättningar för tribologiska och värmebarriärbeläggningar, samt (iv) utvärdering av återanvändning av restmaterial från termisk sprutning. Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen att omfatta termisk sprutbearbetning med APS och HVAF. Kandidaten kommer att delta i utveckling/förberedelse av flytande insatsmaterial, framställning av beläggningar samt undersökning av beläggningsegenskaper relevanta för projekten.
Som tekniskt ansvarig med praktisk inriktning för projekten kommer kandidatens roll att omfatta, men inte vara begränsad till, följande:
Planering av experiment, inklusive upprättande av försöksdesignmatriser för att undersöka effekten av olika processparametrar vid sprutning samt fastställande av provgeometrier.
Upprätta protokoll för karakterisering och prestandautvärdering
Delta i sprutningsförsök
Utföra och/eller ansvara för karakterisering, prestandautvärdering och beläggningar
Analysera data och skriva vetenskapliga artiklar
Skriva och/eller handleda studenter i att skriva vetenskapliga artiklar
Ansöka om forskningsmedel
Utforska samarbeten för att komplettera Högskolan Västs kapacitet inom bearbetning och karakterisering
Behörighetskrav för anställningen som post doc:
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller som har motsvarande vetenskaplig kompetens. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år innan anställningsbeslut fattas. Om det finns särskilda skäl kan en sådan examen ha avlagts tidigare. Utgångspunkten är att en anställning som post doc avser arbete på heltid. För mer information se avtal för post doc på Arbetsgivarverkets- postdoktoravtal.
Doktorsexamen ska vara inom maskinteknik eller materialteknik, eller inom närliggande områden som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.
För denna anställning krävs dessutom:
Tjänsten kräver att man har teknisk bakgrund samt kunskap inom:
Detaljerad materialanalys (morfologi och mikrostruktur med hjälp av optisk och svepelektronmikroskopi, bildanalys, mikrohårdhetsmätning, fasbestämning etc.). Praktiska färdigheter är ett krav.
Prestandautvärdering av material (minst ett av följande: slitage, korrosion, elektrokemisk testning etc.). Praktiska färdigheter är ett krav.
Undersökning av mekanismer i material havererar
Dataanalys och förberedelse av manuskript lämpade för publicering i vetenskapligt granskade tidskrifter, vilket styrks genom god publikationshistorik
God förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på engelska
Eftersom vissa experiment förväntas genomföras i nära samarbete med andra forskargrupper och industripartners, söker vi en god lagspelare med en positiv och samarbetsvillig inställning, som är beredd att samarbeta med projektpartners och vid behov resa till externa samarbetspartners.
Meriterande för anställningen är:
Praktisk erfarenhet av termisk sprutning eller andra beläggningsmetoder
Aktivt deltagande i utveckling av termiskt sprutande eller andra typer av beläggningar för specifika funktionella ändamål
Praktisk erfarenhet inom minst ett av följande områden: slitage-, korrosions-, elektrokemisk- eller värmebarriärbeläggningstestning
Erfarenhet av undervisning i kurser relevanta för materialvetenskap och tillverkningstekniker
Databehandling, utvärdering och tolkning
Projektledning
Handledning av studenter
Erfarenhet av internationell forskning och samarbetsprojektÖvrig information
Anställningen är på heltid och sträcker sig över två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.
