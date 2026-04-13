Poseidon söker verksamhetscontroller
2026-04-13
Är du vår nya verksamhetscontroller?
Vill du bidra till vårt viktiga samhällsbygge i Göteborg? Vår verksamhetscontroller går vidare och fortsätter sitt uppdrag på koncernnivå. Vill du ta vid på den spännande resan hen har startat upp ihop med hela bolaget? Är du en lyssnande, handlingskraftig lagspelare med förmågan att se helheter, samband och vägval - för god struktur och kultur?
Vi är inne på en spännande resa på Poseidon där vi är fast beslutna att vässa oss ytterligare för att klara vårt uppdrag för staden Göteborg. Med vår målbild "Bättre värd 2030" som verktyg kommer vi att utveckla oss fortsatt i vår verksamhetsstyrning, och det är där du kommer in i bilden.
Ditt huvuduppdrag som verksamhetscontroller är att utveckla, förvalta och följa upp bolagets styr- och ledningssystem. Det är en roll för dig som vill omsätta struktur till utveckling och ta ansvar för att arbetet rör sig framåt, där du i rollen bidrar till tydlighet och riktning i verksamheten.
Det innefattar ett ansvar för vårt övergripande processarbete och därtill kopplade strukturer, eventuell avvikelsehantering samt struktur och systematik för styrande och stödjande dokument.
Du kommer att vara en viktig del i arbetet med vår målbild "Bättre värd 2030"och arbeta med framdrift och uppföljning för att skapa resultat inom struktur och företagskultur
Du ansvarar för upprättandet av vår verksamhetsplan och verksamhetsuppföljningar under året, håller ihop vår verksamhetsrapportering till moderbolag och styrelse samt bistår bolagsledningen med underlag för verksamhetens utveckling.
Vidare kommer du att arbeta med att utveckla vårt arbete med intern kontroll. Det innebär att du tar fram övergripande riskbedömning och intern kontrollplan och ser till att åtgärder och kontroller genomförs.
Du ansvarar för att vårt ledningssystem uppdateras vid förändringar.
Du sammanställer och rapporterar resultat och behov av förbättringar, samt förbereder vissa handlingar och presentationer inför styrelsemöten.
Du är sammanhållande i vår rapportering inom CSRD/ESRD till vårt moderbolag
Din roll innefattar ett nära samarbete med bolagsledningen och berörda medarbetare i bolaget samt kollegor i koncernen. Du blir en del av teamet på avdelningen Administrativ utveckling på vårt huvudkontor i Gamlestaden och är delaktig i koncernsamverkan inom ditt område. Du rapporterar till administrativ chef.
Liknande erfarenhet med lyckade resultat
Du har en relevant högskole-/universitetsutbildning och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter med dokumenterade förbättringsresultat och framgångar. Du behärskar arbete med styrnings- och rapporteringssystem samt processarbete och har goda kunskaper i Office 365.
Här arbetar vi i systemen Stratsys, 2c8 och Ciceron, kunskap i dessa eller liknande system är meriterande. Har du kunskaper inom CSRD/ESRD är detta ett plus.
Strukturerad, drivande, lyssnande och inspirerande
Som person är du noggrann, analytisk och strukturerad och använder det för att skapa ordning och tydlighet inom ditt område. Samtidigt är du handlingskraftig, visionär och intresserad av förbättringsarbete. Du tar eget ansvar, ser till att saker blir genomförda och är trygg i att leda och driva frågor framåt.
Du trivs i en roll där du både arbetar självständigt och i nära samspel med andra. Du lyssnar in behov, analyserar och sätter dem i ett sammanhang. Du ser helhet och samband och kan hantera flera parallella processer samtidigt.
Du har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete och är van att ta fram underlag och analyser som bidrar till beslut och framdrift. Du har även erfarenhet av att bära dina frågor i flera nivåer i en organisation och att facilitera workshops.
Du är pedagogisk, tydlig och inspirerande i din kommunikation och bidrar till ett gemensamt lärande inom ditt område. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och kan anpassa ditt budskap till olika målgrupper och situationer.
Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi bygger plats för dig!
Urval och intervjuer sker löpande. Kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen för slutkandidat kommer att ske genom arbetspsykologiska tester samt bakgrundskontroll.
Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi ca 29 000 bostäder i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i fem distrikt, nära våra hyresgäster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bostads AB Poseidon
