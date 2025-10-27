Portmontör
2025-10-27
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Visa alla jobb hos Portbolaget i Norden AB i Karlstad
Arbetet som vi erbjuder är varierande och omväxlande och passar en person som trivs i en självständig, kreativ, utvecklande och flexibel roll. Arbetet kommer i första hand att utgå från Industrisidan, men montage och underhåll på villaportar kan också förekomma.
Som Portmontör monterar och servar du industriportar året om. För att lyckas i din roll ser vi att du gillar kroppsarbete och vi lägger stort vikt vid att du kan agera problemlösare och behålla lugnet när du ställs inför utmaningar i ditt arbete. Självklart med hjälp av dina kollegor, men främst på egen hand.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av arbete inom svetsning, montage/service, mekaniker eller motsvarande, gärna med kundkontakt.
Har någon form av elkunskap och erfarenhet av praktiskt arbete. Det kan vara kunskap inhämtad på annat sätt än dokumenterad utbildning.
B-körkort.
Flytande svenska i tal och skrift.
Heta arbeten och liftutbildning är meriterande, men går att lösas vid anställning.
BE-körkort är meriterande.
Anställningsform
Tillsvidare. Heltid.
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse.
Portbolaget i Norden jobbar med installation och service på både grindar och portar. Nymontage och service på befintliga objekt. Vi jobbar mot dom större industrierna i värmland. Vårat kontor ligger på Brikettgatan 2 i Karlstad.
Låter det som en tjänst som skulle passa dig? Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev och skickas till: service@portbolaget.nu
Frågor om tjänsten besvaras av Jonas Johansson, Portbolaget i Norden AB, på följande nummer:0705-866578 eller mail jonas@portbolaget.nu
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: service@portbolaget.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Portbolaget i Norden AB
(org.nr 559364-0989)
Brikettgatan 2 (visa karta
652 21 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
i Norden AB, Portbolaget Jobbnummer
9576084