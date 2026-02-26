Poolsjuksköterska till kommunal primärvård
Östra Göinge kommun / Sjuksköterskejobb / Östra Göinge Visa alla sjuksköterskejobb i Östra Göinge
2026-02-26
, Osby
, Olofström
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östra Göinge kommun i Östra Göinge
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som poolsjuksköterska arbetar du i alla våra verksamhetsområden ordinärt boende, särskilt boende och LSS/socialpsykiatri. Du stöttar upp där behovet är som störst och bidrar till att säkerställa en trygg och säker hälso- och sjukvård vid frånvaro, ledigheter och tillfälliga bemanningsbehov. Det är viktigt att känna till att tjänsten över tid kan innebära placering i ett specifikt område om verksamheten inte längre har behov av en renodlad pooltjänst. Placeringen styrs alltid av verksamhetens aktuella behov.
Arbetet innebär både akuta och planerade insatser. Du ansvarar för medicinska bedömningar, medicinska insatser, palliativ vård, upprättande av vårdplaner och uppföljningar. Du initierar och genomför riskbedömningar och arbetar för en god och säker vård utifrån individens behov. I rollen ingår även handledning och delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser till omvårdnadspersonal samt dokumentation i Treserva.
Arbetet är självständigt men innebär också nära samverkan med kollegor samt med regionens primärvård och andra vårdgivare för att säkerställa en trygg och sammanhållen vårdkedja. Inom kommunen arbetar vi i tvärprofessionella team och har tillgång till ett välfungerande mobilt läkarstöd via primärvården
Vi erbjuder dig som uppskattar variation och flexibilitet ett stimulerande arbete där du får möjlighet att våga tänka nytt och utvecklas i din yrkesroll. Vi arbetar med digital dokumentation som gör det möjligt att läsa och dokumentera även ute på fältet. Kommunen satsar aktivt på välfärdsteknik bland annat läkemedelsautomater och digital signering.
Hos oss möts du av en trivsam arbetsplats med engagerade och omtänksamma kollegor.Kvalifikationer
Vi vill att du är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning inom distrikt eller geriatrik. Det är meriterande om du har erfarenhet av Treserva. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet och är trygg i din yrkesroll.
Du behöver vara flexibel och ha lätt för att anpassa dig till olika verksamheter och arbetssätt. Du är relationsskapande, empatisk och lyhörd i mötet med patienter och kollegor. Du är van vid att fatta självständiga beslut och har ett intresse för kvalitets- och utvecklingsarbete.
God datorvana och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift är en förutsättning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs för tjänsten.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande urval, så låt inte din ansökan vänta.
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309060". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
(org.nr 212000-0860) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östra Göinge kommun Kontakt
Enhetschef HSV
Nina Danicic 044-775 63 13 Jobbnummer
9766388