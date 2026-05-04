Poolkock till MatOmsorg
2026-05-04
Vill du laga mat som gör skillnad? Hos oss får du jobba i ett härligt team och laga måltider som förgyller vardagen för våra kunder.
Om arbetsplatsen
MatOmsorg levererar mat och måltider till förvaltningens verksamheter - 365 dagar om året! Vi är 50 personer som jobbar inom MatOmsorg fördelade på fyra tillagningskök, ett kontor och och stadens vårdboende. Vi arbetar mot målet att erbjuda bra måltider som höjer livskvaliteten och ger vardagen hos våra kunder guldkant.
Nu söker vi en poolkock till våra tillagningskök på Kungshult, Åbrädden, Borgvalla och Lundhagen. Tjänsten kommer att utgå från Kungshult men du arbetar i det kök där behovet finns.
Vad vi erbjuder
Vi vill jobba med personer som trivs med att ta ansvar, som tar stolthet i att leverera hög och jämn kvalitet och som tycker det är självklart att sätta gästen i fokus. Vår arbetsplats är rökfri och hälsomedveten och du får ett friskvårdsbidrag på 3000 kr per år. Dina blivande kollegor är proffs inom sina områden och dessutom trevliga. De ser fram emot att välkomna dig som är detsamma!Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Du ingår i ett arbetslag bestående av bland andra kockar, måltidsutvecklare och måltidsvärdar som tillsammans levererar ungefär 2300 måltider om dagen. Arbetet leds av den köksansvarige och arbetsuppgifterna kan variera mellan stora grytan, specialkosten eller den konsistensanpassade kosten. Utöver detta ingår alla andra typer av arbetsuppgifter som utförs i köket, bland annat packning, portionering, städ och disk.
En del av din tjänst kommer att innebära arbete med produktion av dygnskassen. Dygnskassen är en insats mot undernäring och består av måltider som levereras kylda till våra kunder i ordinärt boende två gånger i veckan.Kvalifikationer
Vi söker en utbildad kock med bred kunskap. Några års erfarenhet från både den privata och offentliga sidan ser vi som positivt. Då den gröna omställningen är ett fokusområde vill vi gärna att du har ett intresse för kopplingen mellan mat, klimat och livsmedel.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, grundläggande IT-kunskaper samt erfarenhet av arbete med konsistensanpassade måltider och specialkost
Det är meriterande om du har
kunskaper i kostdatasystem, Mashie eller motsvarande
erfarenhet av arbete med cook-and-chill och portionsförpackade måltider
goda kunskaper kring egenkontroll och HACCP.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi behöver dig som har ett stort intresse för hantverket och som trivs i en miljö där samarbete är en självklar del av vardagen. Arbetet är fysiskt krävande och innebär att du står och går större delen av arbetsdagen. Lyft, arbete i högt tempo och hantering av stora volymer förekommer dagligen. Det ställs höga krav på flexibilitet och förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsplatser och arbetsgrupper, ibland med kort varsel. Det är viktigt att du bidrar till en positiv arbetsmiljö och tar ansvar för att leverera hög kvalitet oavsett var du arbetar.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Läs mer om våra verksamheter och hur vi arbetar: https://vardochomsorg.helsingborg.se/senior/maltider-i-vara-verksamheter/#id_69f2f6c55f31b
Löpande urval sker. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Arbetstider: Dagtid, inklusive tjänstgöring varannan helg
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
