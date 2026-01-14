Polsktalande Trafikledare
När du kommer till DSV arbetar du för ett av de allra bäst presterande företagen inom transport- och logistikbranschen. Du kommer vara en del av ett internationellt företag med mer än 75 000 anställda i över 90 länder som arbetar passionerat för att leverera kundupplevelser och tjänster av hög kvalitet. DSV strävar efter att ligga i framkant i arbetet mot en mer hållbar framtid för transportbranschen och att göra affärer på naturens villkor.
Om rollen
Som trafikledare kommer du att planera och administrera transporter mellan Sverige och Polen, främst inom import. Du kommer att tillhöra ett engagerat team på 7 medarbetare samt en trafikchef som tillsammans hittar de bästa lösningarna för företagets kunders transporter.
Följande arbetsuppgifter ingår i rollen som trafikledare:
• Daglig kontakt med åkerier, chaufförer, rederier och kunder.
• Lastplanering av gods
• Planering av våra utgående enheter och tillsättning av dragbilar.
• Avisering till kunder angående lastning och lossning
• Bokning av lastning samt lossningstider samt rapportering i kundspecifika system
• Daglig kontroll av trailertillgång samt att I samråd med kollegor tillgodose att trailerflödet är balanserat
• Ekonomisk återrapportering inför fakturering
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Emploid och uthyrd som konsult till vår kund.
Om dig
För att passa i denna roll är du en person som drivs utav att göra bra affärer, har en utpräglad serviceanda och ambitionen att alltid sätta kunden i fokus. Utöver det ska du vara stresstålig, kunna hantera en föränderlig vardag samt fungera i grupp såväl som för självständigt arbete. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt och en god kommunikativ förmåga både i samarbetet med kollegor och kunder.Kompetenser
• Erfarenhet av service, orderhantering, planering och administration
• God kunskap inom Officepaketet, systemvana och generell IT-kompetens
• Flytande kunskaper i polska och engelska i tal och skrift, starkt meriterande med kunskaper i svenska
• Det är meriterande, men inget krav om du har någon typ utav erfarenhet ifrån transport och logistikbranschen.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Landskrona
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Helena Lork på helena.lork@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
