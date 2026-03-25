Pokayoke söker en Senior Business Controller
2026-03-25
Är du Business Controller idag och redo att ta en mer ledande roll inom ekonomi? Vi söker dig som vill utvecklas mot ett bredare ansvar där du på sikt är med och formar bolagets finansiella strategi och struktur. Hos oss får du en central roll i verksamheten, arbeta nära ledningen och vara med och driva både den operativa och strategiska utvecklingen framåt.
Om rollen
I rollen som Business Controller får du ett helhetsansvar för ekonomisk uppföljning, analys och styrning. Du arbetar nära verksamheten och fungerar som ett affärsstöd i både operativa och strategiska frågor.
Detta är en roll för dig som vill mer än att följa upp siffror. Du förväntas aktivt bidra till affärsbeslut, utveckla strukturer och säkerställa att bolaget har rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt.
Du kliver in i en miljö där du får stort mandat och där din förmåga att skapa struktur, tydlighet och riktning blir avgörande.
Dina ansvarsområden
Ansvara för prognos och finansiell uppföljning
Driva och vidareutveckla rapportering, analys och nyckeltal
Vara ett affärsnära stöd till ledning i strategiska och operativa beslut
Säkerställa kvalitet i data, modeller och ekonomiska processer
Identifiera förbättringsområden och driva initiativ som stärker lönsamhet och effektivitet
Bidra till att bygga en långsiktigt hållbar och skalbar ekonomifunktion
Din Bakgrund
Du har flera års erfarenhet inom Business Control eller liknande roll och är van att arbeta nära affären. Du har ett starkt analytiskt tänk och en god förståelse för hur finansiell data omsätts till affärsbeslut.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av att arbeta i en tillväxtmiljö eller förändringsresa
Är trygg i att ta ansvar för hela analys- och uppföljningsprocessen
Har en god förståelse för redovisning och finansiella flöden
Har vana av att arbeta nära ledning eller beslutsfattare
Har mycket god systemvana, särskilt inom Excel och BI-verktyg
Vem är du?
Du är strukturerad, analytisk och affärsdriven. Du har förmågan att se helheten och förstå vad som skapar värde i verksamheten.
Du trivs i en roll där du får stort ansvar och där du förväntas driva frågor framåt. Du är trygg i din kompetens, vågar utmana och bidrar med perspektiv som utvecklar både affären och organisationen.
Vi erbjuder
Hos oss får du en roll med verklig påverkan i ett bolag som växer och utvecklas. Beslutsvägarna är korta och din insats gör skillnad.
Du får möjlighet att ta ett större ansvar över tid och vara med och forma hur vi arbetar med ekonomistyrning framåt.
Varför Pokayoke? Pokayoke är ett snabbväxande bolag med en kultur byggd på gemenskap, frihet under ansvar och höga ambitioner. Här får du arbeta nära affären, bidra till utvecklingen av bolaget och se resultatet av ditt arbete på riktigt.
Vi är ett team av specialister inom logistik, verksamhetsutveckling och interim management och vi växer snabbt tillsammans.
Ansökan Detta är en heltidstjänst med inledande provanställning, placerad i Stockholm. Vi arbetar i hybridform, men vi söker dig som gillar energi och samarbete på kontoret. Hos oss är gemenskapen en stor del av framgången: vi växer, utvecklas och har roligt tillsammans.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Felicia Pettersson på fep@pokayoke.se
eller reseacher Amanda Jansson på aj@pokayoke.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7462298-1913537". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://jobb.pokayoke.se
Warfvinges väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Pokayoke Jobbnummer
9819611