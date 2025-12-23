Plutonchefer till 2.a kompaniet - Sjukhusbataljonen
2025-12-23
Plutonchef Sjukhusbataljonen
Sjukhusbataljonen söker plutonchefer till en enhet som är under snabb tillväxt.
Försvarsmedicincentrum
Försvarsmedicincentrum är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. Vårt uppdrag är att förse Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom hälso- och sjukvård, därutöver innebär uppdraget utveckling och försörjning av sjukvårdsmateriel och läkemedel. Sjukhusbataljonen verkar som Försvarsmaktens operativa fältsjukhusförband med insatsförmåga såväl nationellt som internationellt med betoning på ledning, logistik och sjukvård. Dessutom genomför förbandet värnpliktsutbildning. Personalkategorierna som finns på enheten är medicinalpersonal, officerare, soldater, civilanställda och värnpliktiga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som plutonchef har du det samlade personal- och verksamhetsansvaret för plutonens befäl och soldater. Med detta kommer plutonchefen tillsammans med ställföreträdande plutonchef ansvara för att leda, planera och utveckla verksamheten samt plutonens anställda inom ramen för sjukhusbataljonens uppdrag. Detta görs tillsammans med övriga plutonchefer och kompaniledning.
Kvalifikationer
• Godkänd Yrkesofficersutbildning/Reservofficersutbildning, lägst nivå OF1. Alternativt specialistofficersutbildning OR6 och utnämnd till Översergeant
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• God erfarenhet av PRIO och skiftplannering
• B-körkort
• Svensk medborgare
Meriterande
• Erfarenhet av militärt ledarskap, t ex tjänstgjort som plutonchef alternativt ställföreträdande plutonchef
• Instruktörsutbildning inom följande områden:
• GKÖLAK
• SUSA
• Erfarenhet av arbete i logistikförband inom Försvarsmakten
• Erfarenhet av försvarsmedicinPubliceringsdatum2025-12-23Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar med hög arbetsbelastning. Du är mån om att ha en fungerande arbetsgrupp och får dessa att dela verksamhetens vison av uppgifts lösande. Utöver goda ledaregenskaper besitter du även pedagogisk förmåga och gillar att dela med dig av dina kunskaper. Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt och förmåga att kunna anpassa sig till nya förutsättningar och uppgifter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Nivå: Lägst OF1 alt OR6 och utnämnd till Översergeant
Sysselsättningsgrad: Heltid. Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Anställningen innebär en krigsplacering på Sjukhusbataljonen.
Upplysningar om befattningen
Carl Axenborg, tel FM växel: 010-829 20 00
Information om rekryteringsprocessen
Julia Åhsberg, tel FM växel: 010-829 20 00julia.ahsberg@mil.se
Christian Otterhäll, tel FM växel: 010-829 20 00
Ta i beaktan att det är semesterperiod vilket gör att vi kommer ha begränsad möjlighet att svara i telefon under perioden.
Fackliga företrädare
SACO, saco-gbg@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-Goteborg@mil.se
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-18. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett heltidsjobb.
Försvarsmakten
För detta jobb krävs körkort.
