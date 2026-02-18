PLC Programmerare
Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Ulricehamn Visa alla elektronikjobb i Ulricehamn
2026-02-18
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Ulricehamn
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Herrljunga
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett sammansvetsat team där du får följa hela kedjan från konstruktion till drifttagning hos kund? Vi söker nu en PLC-programmerare som vill arbeta med avancerade automationslösningar för industriella anläggningar.
Om rollen:
Som PLC-programmerare blir du en viktig del av företagets projekt mot bland annat energisektorn och järnvägsindustrin. Du arbetar både i verkstad och ute hos kund med allt från programmering och testning till drifttagning och felsökning.
I arbetsuppgifterna ingår exempelvis:
PLC-programmering
Konfigurering och test av styrsystem och komponenter
Felsökning och drifttagning på plats hos kund
Medverkan i projektmöten och samarbete med närliggande funktioner
Dokumentation och verifiering av systemlösningar
Du kommer att arbeta både självständigt och i team, där du får ta del av en gedigen introduktion och stöttning från erfarna kollegor.
I rollen som PLC-programmerare söker vi dig som har:
Relevant teknisk utbildning inom el, automation eller mekatronik - eller motsvarande erfarenhet
Kunskap i PLC-programmering
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Möjlighet att resa inom Sverige
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av drifttagning eller arbete i testmiljö
Erfarenhet av Beckhoff, Siemens, SCADA eller HMI-system
Erfarenhet av styr- och reglersystem inom industri
Som person är du:
Noggrann och ansvarstagande
Social och kommunikativ
Praktiskt lagd och teknikintresserad
Prestigelös och lagspelare
Nyfiken och driven
Du erbjuds
Hos IETV får du:
Arbeta i en familjär organisation med korta beslutsvägar och högt i tak
Trygg anställning med kollektivavtal och goda förmåner
Traktamente och reseersättning vid uppdrag på annan ort
En roll med stor variation mellan programmering, test och praktiskt arbete
Möjlighet att växa och utvecklas
Om IETV
IETV är ett väletablerat teknikföretag inom automation och elkraft med kunder i hela Sverige. De levererar kompletta styr- och övervakningssystem till industri, energi och infrastruktur. Företaget kännetecknas av stark laganda, teknisk kompetens och en jordnära kultur där kvalitet och säkerhet står i fokus.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på åtta orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du inledningsvis att jobba som konsult via Framtiden för att på sikt kunna övergå i anställning direkt hos kund. Publiceringsdatum2026-02-18Anställningsvillkor
Placeringsort: Gällstad
Omfattning: Heltid, dagtid
Start: Mars eller enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52096_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
520 10 GÄLLSTAD Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Clara Albinsson clara.a@framtiden.com +46709478688 Jobbnummer
9749360