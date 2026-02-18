PLC Programmerare

Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Ulricehamn
2026-02-18


Visa alla elektronikjobb i Ulricehamn, Borås, Mullsjö, Tranemo, Svenljunga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Ulricehamn, Borås, Mullsjö, Tranemo, Herrljunga eller i hela Sverige

Vill du arbeta i ett sammansvetsat ­team där du får följa hela kedjan från konstruktion till drifttagning hos kund? Vi söker nu en PLC-programmerare som vill arbeta med avancerade automationslösningar för industriella anläggningar.

Om rollen:
Som PLC-programmerare blir du en viktig del av företagets projekt mot bland annat energisektorn och järnvägsindustrin. Du arbetar både i verkstad och ute hos kund med allt från programmering och testning till drifttagning och felsökning.
I arbetsuppgifterna ingår exempelvis:
PLC-programmering

Konfigurering och test av styrsystem och komponenter

Felsökning och drifttagning på plats hos kund

Medverkan i projektmöten och samarbete med närliggande funktioner

Dokumentation och verifiering av systemlösningar

Du kommer att arbeta både självständigt och i team, där du får ta del av en gedigen introduktion och stöttning från erfarna kollegor.

I rollen som PLC-programmerare söker vi dig som har:
Relevant teknisk utbildning inom el, automation eller mekatronik - eller motsvarande erfarenhet

Kunskap i PLC-programmering

Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift

B-körkort

Möjlighet att resa inom Sverige

Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av drifttagning eller arbete i testmiljö

Erfarenhet av Beckhoff, Siemens, SCADA eller HMI-system

Erfarenhet av styr- och reglersystem inom industri

Som person är du:
Noggrann och ansvarstagande

Social och kommunikativ

Praktiskt lagd och teknikintresserad

Prestigelös och lagspelare

Nyfiken och driven

Du erbjuds

Hos IETV får du:

Arbeta i en familjär organisation med korta beslutsvägar och högt i tak

Trygg anställning med kollektivavtal och goda förmåner

Traktamente och reseersättning vid uppdrag på annan ort

En roll med stor variation mellan programmering, test och praktiskt arbete

Möjlighet att växa och utvecklas

Om IETV
IETV är ett väletablerat teknikföretag inom automation och elkraft med kunder i hela Sverige. De levererar kompletta styr- och övervakningssystem till industri, energi och infrastruktur. Företaget kännetecknas av stark laganda, teknisk kompetens och en jordnära kultur där kvalitet och säkerhet står i fokus.

Om Framtiden AB

Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på åtta orter i Sverige.

För denna tjänst kommer du inledningsvis att jobba som konsult via Framtiden för att på sikt kunna övergå i anställning direkt hos kund.






Publiceringsdatum
2026-02-18

Anställningsvillkor
Placeringsort: Gällstad

Omfattning: Heltid, dagtid

Start: Mars eller enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52096_JOB".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Framtiden i Sverige AB (org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
520 10  GÄLLSTAD

Arbetsplats
Framtiden AB

Kontakt
Clara Albinsson
clara.a@framtiden.com
+46709478688

Jobbnummer
9749360

Prenumerera på jobb från Framtiden i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Framtiden i Sverige AB: