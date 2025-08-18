Plattsättare sökes omgående

Bygg, Kakel & Vvs i Stockholm AB / Murarjobb / Järfälla
2025-08-18


Nu söker vi en självgående plattsättare som vill arbeta mot privatpersoner i hela Stor-Stockholm.
Vi erbjuder ett fritt jobb där du jobbar självständigt. Vi och våra kunder ställer höga krav på ett väl utfört arbete med bra känsla för detaljer. Då vi jobbar mycket hemma hos privatpersoner i deras hem lägger vi stor vikt att du är rätt person att utföra jobbet. Vi ser att du har erfarenhet och har jobbat ett par år som plattsättare och har en god förmåga att kommunicera på svenska.
Vi söker en person som
har relevant utbildning inom plattsättning
har arbetat som plattsättare i ett par år
har lätt att planera och organisera sitt arbete och är självgående
är service- och kvalitetsorienterad, samt noggrann
tycker om att arbeta i en verksamhet med högt i tak och stundtals högt tempo
talar och skriver svenska
har B-körkort
och känner sig trygg med gersågningar, kuvertskärning och flytspackling

Om du är rätt person så är du välkommen att ansluta till vårt gäng på Bygg, kakel & vvs i Stockholm AB

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: info@byggkakelvvs.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bygg, Kakel & Vvs i Stockholm AB (org.nr 559128-4152)
Girovägen 11 (visa karta)
175 62  JÄRFÄLLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bygg Kakel & Vvs i Stockholm AB

Jobbnummer
9462018

