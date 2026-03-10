Plattsättare/Fogare
Part är ett familjeägt företag med nära 150 anställda som omsätter omkring 250 miljoner kronor per år, med huvudkontor och produktion i Kalix, Norrbotten. Vi erbjuder byggentreprenörer och fastighetsbolag prefabricerade badrum till hotell, vårdhem och bostadsfastigheter. Vi har försäljningskontor i Arlandastad i Sverige samt i Norge och Danmark.
Part Construction AB ingår i företagsgruppen Part Group tillsammans med PreBad AB, Altor Industrie, Isolamin Sweden AB, Space Interior Sverige AB, Part Systems.Om tjänsten
I din roll som arbetare på vägglinjen så kommer du att arbeta med plattsättning och fogning vid till verkning av väggar till våra badrum. Vi strävar efter ett arbetssätt där vi jobbar metodiskt och noggrant. I rollen jobbar du i ett produktionsteam i Kalix. Inlärningen sker på plats. Erfarenhet av plattsättning och fogning är meriterande.
Din profil/Vem söker vi:
Vi söker dig som har en positiv attityd, är energifylld och flexibel. Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp.Kvalifikationer
• Praktiskt lagd
• Noggrann och metodisk
• Lätt att lära och förståelse för industriell produktion
• Flexibilitet att kunna hoppa mellan olika moment
• Förstå och kunna göra sig förstådd på svenska alt engelska
Tycker du det här låter intressant? Sök i så fall omgående genom att kontakta Andreas Johansson.
Sista dag att ansöka är 9 april
Tillträde: kan börja omgående
Placering: Kalix
Arbetstider: 2-skift
Omfattning: Heltid med inledande provanställning
Vi tror på mångfald och ser gärna både kvinnliga och manliga sökande samt sökande med annan kulturell bakgrund.
Din ansökan behandlas i enlighet med GDPR.
Skicka din ansökan till: Andreas Johansson, mail: andreas.johansson@partab.nu
märk den med "Vägglinjen"
Vid frågor kontakta: Andreas Johansson, mail: Andreas.johansson@partab.nu
