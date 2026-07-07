Plattsättare

Nordgren & Partners AB / Murarjobb / Upplands Väsby
2026-07-07


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Vi söker en plattsättare till vårt team.
Arbetet består främst av servicearbeten i samband med försäkringsskador, såsom vatten- och brandskador. Du kommer att utföra plattsättning och återställningsarbeten där fokus ligger på kvalitet, noggrannhet och ett professionellt bemötande av kunder.

Publiceringsdatum
2026-07-07

Dina arbetsuppgifter
Plattsättning av golv och väggar.
Rivning och återställning efter försäkringsskador.
Reparationer och mindre servicearbeten.
Samarbete med övriga hantverkare i projekten.

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av plattsättning.
Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten.
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Har B-körkort.

Vi erbjuder:
Ett varierande arbete med huvudsakligen service- och återställningsarbeten.
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö.
Anställningsform: Provanställning 6 månader. Därefter övergår anställningen till en tillsvidareanställning om provanställningen inte avslutas av någon av parterna.

Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: rekrytering@nordgrenpartners.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordgren & Partners AB (org.nr 556892-9235)
Johanneslundsvägen 12 (visa karta)
194 61  UPPLANDS VÄSBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9995310

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