1 st köksbiträde sökes
Restaurang & Konferens Stortorget AB / Restaurangbiträdesjobb / Falkenberg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Falkenberg
2026-07-31
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Sisi Restaurang & Bar är en modern asiatisk restaurang som ligger vid Stortorget i Falkenberg.
Vi serverar asiatisk lunch- & kvällsbuffé från det kinesiska, thailändska och japanska köket, även svensk husmanskost samt a la carte.Det finns också takeaway. Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Tillaga mongolisk BBQ , kan fritera , hacka kött och grönsaker, städa och diska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: Restaurang.konferens@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang & Konferens Stortorget AB
(org.nr 559142-0012)
Holgersgatan 9 (visa karta
)
311 35 FALKENBERG Arbetsplats
Konferens Stortorget AB, Restaurang & Kontakt
Diana Wang Restaurang.konferens@hotmail.com 0732709999 Jobbnummer
10016647