1 st köksbiträde sökes

Restaurang & Konferens Stortorget AB / Restaurangbiträdesjobb / Falkenberg
2026-07-31


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Sisi Restaurang & Bar är en modern asiatisk restaurang som ligger vid Stortorget i Falkenberg.
Vi serverar asiatisk lunch- & kvällsbuffé från det kinesiska, thailändska och japanska köket, även svensk husmanskost samt a la carte.Det finns också takeaway.

Publiceringsdatum
2026-07-31

Dina arbetsuppgifter
Tillaga mongolisk BBQ , kan fritera , hacka kött och grönsaker, städa och diska.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: Restaurang.konferens@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang & Konferens Stortorget AB (org.nr 559142-0012)
Holgersgatan 9 (visa karta)
311 35  FALKENBERG

Arbetsplats
Konferens Stortorget AB, Restaurang &

Kontakt
Diana Wang
Restaurang.konferens@hotmail.com
0732709999

Jobbnummer
10016647

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