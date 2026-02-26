Plattsättare
2026-02-26
Erfaren Plattsättare sökes till kundföretagPubliceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Team Bemanning söker nu en erfaren och självgående plattsättare för uppdrag hos en av våra kunder i GGVV-regionen. Vi erbjuder en trygg anställning och en närvarande arbetsledning som ger stöd genom hela uppdraget.Dina arbetsuppgifter
Som plattsättare kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom kakel- och klinkersättning. Arbetet innefattar bland annat:
• Sättning av kakel och klinker i badrum, kök och andra utrymmen
• Underarbete såsom spackling, avjämning och förberedelse
• Tätskiktsarbete enligt gällande branschregler
• Renoverings- och nyproduktionsprojektKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som plattsättare
• Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar
• Har god yrkesstolthet och levererar hög kvalitet
• Flytande svenska i tal och skrift
• B-körkort och tillgång till bilDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är noggrann, pålitlig och har en positiv inställning. Du fungerar bra både självständigt och i team.
Vi erbjuder
• Anställning enligt kollektivavtal
• Trevlig arbetsmiljö
• Möjlighet till långsiktigt uppdragSå ansöker du
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.Om företaget
Team Bemanning i Värnamo AB är ett bemanningsföretag som sätter människor först. Vi arbetar nära både kunder och medarbetare och är kända för vår personliga kontakt, snabba återkoppling och trygga arbetsmiljö. Hos oss är du aldrig bara en siffra - du är en viktig del av vårt team.
Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder friskvård som en del av vår satsning på välmående och trivsel.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan på www.teambemanning.se
Har du frågor eller funderingar kontakta ansvarig Rekryterare Astrit Halili 0370 - 133 25
