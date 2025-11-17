Plattform Program Manager till Sundsvall
2025-11-17
Vad gör CSN?
Vi har ett av världens mest generösa studiestöd. Tack vare denna möjlighet kan alla i Sverige studera, oavsett bakgrund. Hos oss kan du bidra med din kompetens och kunskap till samhällsnyttan och vårt viktiga uppdrag att göra studier möjligt.
Vad erbjuder vi?
Som medarbetare på CSN ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder dig flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och generösa förmåner.
CSN är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. För att vi ska nå bästa resultat agerar och leder vi med tillit som förhållningssätt. Vi finns från Kiruna i norr till Lund i söder, med huvudkontor i Sundsvall. Vill du också bli en av oss och bidra till laget CSN?
Drömmer du om en meningsfull roll?
På IT-avdelningen pågår mycket spännande utvecklingsarbete, med flera stora reformer som kombinerar förnyelse av teknik, processer och kompetens.
Inom vår systemutveckling använder vi för att nämna några - distribuerad mikrotjänstearkitektur, containerplattform, Java, JavaScript-ramverk, MQ och SpringBoot.
Vi arbetar både med egenutvecklade- och standardsystem och just nu bygger vi bland annat ett helt nytt systemstöd för Omställningsstudiestödet.
Utifrån verksamhetens behov planerar och styr du din egen vardag. Du arbetar i team där vi har hög tillit till varandras förmågor, lär av varandra och löser utmaningar tillsammans. Kompetensutveckling är viktigt för oss och här får du träffa några IT-kollegor som berättar om sin utvecklingsresa!
Vi söker dig som är genuint teknikintresserad och vill leda och samordna utvecklingen av myndighetens tekniska plattformar för att säkerställa att de stödjer verksamhetens behov, digital transformation och långsiktig hållbarhet. Du blir en viktig spelare i vår organisation där vi jobbar med utveckling, drift och förvaltning av våra tekniska miljöer. Vår grupp består av Teknikspecialister, Systemtekniker, DBA'er och Infrastrukturarkitekter, där vi jobbar nära tillsammans för att säkerställa kvalitet i vår infrastruktur. Du kommer att bli anställd som verksamhetsutvecklare på IT med roll som Plattform program manager.Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Vi håller på att förflytta våra system från en traditionell it-miljö till en container-miljö, därför behöver vi växa för att på ett bra sätt ta hand om våra plattformar och samtidigt blicka framåt mot nästa generation av container-miljö. Vi mixar daglig förvaltning och drift med medverkan i utvecklingsprojekt där vi stöttar med expertkunskap och teknik.
Vi söker en driven Plattform Program Manager som vill vara med och utveckla CSN:s infrastrukturella plattformar och CSN:s framtida lösningar. Du kommer att jobba i nära kontakt med infrastrukturtekniker, systemutvecklare och systemarkitekter för att säkerställa att rätt lösning implementeras utifrån CSN's molnarkitektur. Du kommer även att ansvar för kapacitetsplaneringen i våra plattformsmiljöer och säkerställa kontakten mot våra leverantörer på en taktisk och strategisk nivå. Säkerhet är en viktig komponent, där du kommer att vara en viktig spelare för att uppfylla de krav som ställs.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk utbildning inom IT eller erfarenheter/kvalifikationer som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga,
• flerårig aktuell erfarenhet av utveckling och förvaltning av infrastrukturplattformar,
• flerårig aktuell aktuell erfarenhet av komplex systemförvaltning och systemförnyelse,
• minst 2 års erfarenhet av Kubernetes plattformar,
• minst 2 års erfarenhet som teknisk projektledare.
Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Du har även goda kunskaper i Microsoft Officepaketet (Word, Excel, Outlook och PowerPoint).
Det är meriterande om du har:
• teknisk expertis inom IT-infrastruktur, nätverk och säkerhet,
• aktuell erfarenhet av att införa lösningar i Red Hat Openshift Container Plattform,
• erfarenhet av it-arkitektur och molnstrategier,
• erfarenhet av at jobba mot leverantörer,
• grundläggande ITIL kunskaper (Foundation eller motsvarande) samt har jobbat enligt några av dess processområden.
Vi söker en Plattform Program Manager som är flexibel och har lätt för att anpassa sig till förändrade förutsättningar. Du ser möjligheter i förändring och kan snabbt ställa om när behoven skiftar. Du tar initiativ, driver arbetet framåt och når uppsatta mål med engagemang och ansvarstagande. Som person är du serviceinriktad, lugn och tillmötesgående i ditt bemötande, med en stark vilja att hitta lösningar och ge ett gott stöd till kollegor och verksamheten. Du har även en hög personlig mognad, är trygg och stabil, och har förmågan att skilja på det professionella och det personliga i olika situationer.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan!
Önskat startdatum
Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-15.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning
Heltid
Referens
HR/2025:111
