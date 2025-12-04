Platsutvecklingschef
2025-12-04
Vi söker en engagerad och driven Platsutvecklingschef som har ett strategiskt, samordnande och resultatinriktat ansvar för att stärka Ljusdals kommun som plats att besöka, bo och verka i.
Rollen säkerställer att platsutveckling, besöksmål, turism & landsbygdsutveckling hänger ihop och bidrar till kommunens tillväxtmål & etableringsarbete.
Uppdraget omfattar både ledning av kommunens besöksmål Stenegård och utveckling av ett hållbart och attraktivt samhälle i Ljusdals kommun. Vi vill skapa attraktiva livsmiljöer i hela kommunen - med fokus på samverkan, hållbarhet och långsiktig platsutveckling.
I Ljusdal har vi stora möjligheter att påverka vår framtid. Här kombineras närheten till naturen med ett aktivt näringsliv och ett växande intresse för hållbar platsutveckling. Som Platsutvecklingschef blir du en nyckelperson i arbetet med att forma en kommun där livsmiljö, tillväxt, besöksnäring, turism och hållbarhet går hand i hand.
Rollen innefattar personalansvar för medarbetarna på enheten Platsutveckling och rapporterar till Näringslivs- & Tillväxtchef.Dina arbetsuppgifter
Som Platsutvecklingschef har du personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar på enheten. Det innebär att du bland annat förväntas:
- Leda och utveckla enheten för Platsutveckling inom Näringsliv och Tillväxt.
- Leda och samordna utvecklingen av kommunens besöksmål Stenegård, samt vara ansvarig för personalfrågor som exempelvis rekrytering och systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Säkerställa att platsutveckling, landsbygdsutveckling, besöksnäring, turism och inflyttning integreras i kommunens tillväxtarbete.
- Ansvara för drift, utveckling och samordning av kommunens besöksmål och turistinformation, inkl upphandlat turistbyråavtal.
- Bygga och underhålla samarbeten med de besöksmål och aktörer som kommunen stödjer via avtal eller samverkan.
- Ansvara för kommunens arbete med hållbar destinationsutveckling, inklusive GSTC.
- Initiera, driva och följa upp utvecklingsprojekt kopplat till platsutveckling, landsbygdens livskraft, service, turism och attraktivitet.
- Säkerställa en ekonomiskt hållbar drift och effektiv resursanvändning kopplad till besöksmålen.
Vi ser att du har förmåga att leda och bedriva enheten i ekonomisk balans och med fokus på mål, resultat och medarbetare som trivs på sitt arbete. Du behöver kunna ha fokus på både helhet och individ. Du är serviceinriktad och är en god kommunikatör både muntligt och skriftligt. Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom turism, destinationsutveckling, hållbar utveckling, landsbygdsutveckling, marknadsföring eller motsvarande erfarenhet.
Du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap och strategiskt utvecklingsarbete, samt erfarenhet av platsutveckling, destinationsutveckling, landsbygdsutveckling eller regionalt tillväxtarbete.
Erfarenhet av budget- och resultatansvar, samt mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift, på svenska och engelska.
B-körkort. Dina personliga egenskaper
- Du är en samarbetsorienterad ledare som skapar engagemang och förtroende.
- Du är strategisk med förmåga att omsätta idéer till konkret utveckling.
- Du är strukturerad, kommunikativ och trygg i att representera kommunen.
- Du trivs med långsiktigt utvecklingsarbete och har ett starkt intresse för hur platser, byar och besöksmål stärks genom samverkan.
- Du är flexibel, lösningsorienterad, prestigelös och lyhörd för lokala behov och möjligheter.
Meriterande
Du har minst 1 års erfarenhet av att ha varit chef i kommunal verksamhet och/eller arbete inom en politiskt styrd organisation.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Intervjuer sker löpande och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Anders Beigler: 0651-76 15 46
Välkommen med din ansökan!
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
