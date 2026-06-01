HR-Partner med fokus på analys och uppföljning till Västtrafik
Att jobba hos oss innebär att på riktigt göra skillnad – för klimatet, samhället och människors vardag. Vill du vara med och förverkliga vår vision om att göra hållbart resande till norm? Nu söker vi en HR-partner som kombinerar verksamhetsnära HR-stöd med ett tydligt fokus på mätning, analys och uppföljning – en roll för dig som trivs i både dialogen med chefer och i siffrorna bakom besluten.
Västtrafik som arbetsplats
På Västtrafik är du med och påverkar människors vardag och bidrar till ett mer hållbart samhälle. Det händer alltid mycket hos oss. Vi som arbetar här drivs av ett stort engagemang för det vi gör. Vi är övertygade om hur viktigt det är att kollektivtrafiken fortsätter att utvecklas och ges plats.
Som arbetsgivare är det viktigt för oss att skapa ett hållbart och flexibelt arbetsliv där våra medarbetare utvecklas och trivs. Som anställd har du fördelaktiga villkor, trygghet, många förmåner och möjlighet att arbeta på distans när verksamhetens behov tillåter.
Om rollenSom HR-partner blir du en viktig del av vår HR-stab där vi tillsammans skapar förutsättningar för ett gott ledarskap och ett hållbart arbetsliv. I den här rollen är du HR-partner mot ett av våra affärsområden som har inriktning mot vår trafik, samtidigt som du har ett särskilt ansvar inom HR:s strategiska utvecklingsområde mätning, utvärdering och uppföljning.
Det innebär att du kombinerar operativt och konsultativt HR-arbete med ett controllerliknande ansvar: att ta fram, visualisera och analysera HR-data, följa upp nyckeltal och driva förbättringar som stärker verksamhetens leverans och arbetsmiljö.
Genom att mäta, utvärdera och följa upp relevanta HR‐nyckeltal kopplade till Västtrafiks mål och strategier hjälper du oss att synliggöra resultat, underlätta beslutsfattande, identifiera utvecklingsområden och skapa ett mer proaktivt HR-stöd.
Ditt uppdrag: HR partner med fokus på analys och uppföljning
Stödja chefer i kvalificerade HR-frågor såsom arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering, samverkan och kompetensförsörjning.
Vara rådgivande och bidra med struktur i personal- och organisationsfrågor.
Omsätta verksamhetens behov till relevanta uppföljningar, analyser och HR‐insatser.
Ansvara för mätning och uppföljning av HR‐nyckeltal och skapa analyser som ger underlag till beslut och prioriteringar.
Driva utveckling av arbetssätt och forum kopplat till mätning & uppföljning.
Ta fram uppföljningar och rapporter kopplat till exempelvis HCM, bemanning och personalflöden.
Vem är du?Du är trygg i HR‐rollen och trivs med att arbeta nära verksamheten. Samtidigt har du en tydlig analytisk ådra: du gillar att förstå mönster, kvalitetssäkra data och göra den användbar. Du är strukturerad, nyfiken och lösningsorienterad, och du kan växla mellan rådgivning i stunden och mer långsiktigt utvecklingsarbete.
Vi ser att du har:
Relevant akademisk utbildning inom t.ex. personalvetenskap/beteendevetenskap eller motsvarande erfarenhet.
Minst tre års erfarenhet av kvalificerat HR‐arbete, gärna som HR‐partner.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med statistik, analys och uppföljning inom HR området (t.ex. KPI:er, rapporter, dashboards, trendanalys).
God vana av att arbeta i HR‐system och god förmåga att hantera data med hög kvalitet.
Villkor och ansökanTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på något av våra kontor. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi tillämpar ett flexibelt arbetssätt, vilket innebär att du har möjlighet att både arbeta från våra kontor och på distans.
Tjänsten kan innebära resor till våra olika kontor i Västra Götalandsregionen. Beroende på uppdrag kan tjänsten också komma att placeras i säkerhetsklass.
Västtrafik omfattas av kollektivavtal enligt Huvudöverenskommelsen (HÖK 25) med Allmänna bestämmelser (AB 25). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
Välkommen med din ansökan senast den 9 juni 2026!
Har du frågor är du välkommen att kontakta Pernilla Bergwall, HR-chef på telefon 010-434 51 84 eller mail pernilla.bergwall@vasttrafik.se
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt all direktkontakt från bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer eller försäljare av ytterligare annonsering. Västra Götalandsregionen har befintliga upphandlade avtal.
Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Varje dag reser 410 000 personer med oss. Det är ett uppdrag som är viktigt i det stora och det lilla, för varje enskild resenär och för att vår region ska utvecklas. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen. Så ansöker du
