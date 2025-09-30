Platsreparatör till Werksta Örebro
2025-09-30
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Nacka
, Eskilstuna
, Västerås
, Norrköping
Vill du bli en del av Nordens ledande skadeverkstadskedja? Werksta i Örebro söker nu dig som vill arbeta med professionell platsreparation i moderna lackeringsmiljöer. Sök redan idag och bli en viktig del av vårt team!
Arbetsuppgifter inom platsreparation och lackering hos Werksta ÖrebroSom platsreparatör hos Werksta Örebro arbetar du i huvudsak med att reparera mindre skador och utföra platsreparationer inför lackeringsprocessen. Du ingår i ett professionellt team som fokuserar på kvalitet och effektivitet för att ge våra kunder bästa möjliga service.
Reparera mindre plåtskador på personbilar
Förbereda och slipa ytor inför lackering
Arbeta med olika metoder för platsreparation, inklusive spackling och uppbyggnad av skadade delar
Samarbeta tätt med lackerare och övriga kollegor i teamet
Bidra till att fortsätta utveckla rutiner och arbetssätt
Din profil - erfarenhet och engagemang
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och vill bidra till att skapa hög kundnöjdhet. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har erfarenhet av arbete inom bilskadereparation eller liknande verkstadsmiljö
Har kunskap om olika reparationsmetoder för mindre lack- och plåtskador
Är noggrann, kvalitetsmedveten och trivs med att arbeta i team
Talar och förstår svenska
Innehar B-körkort
Stor vikt läggs vid din personlighet och förmåga att samarbeta. Werksta söker alltid dig som vill utvecklas och bidra till ett bra arbetsklimat.
Varför välja Werksta - en modern och inkluderande arbetsplats inom skadeverkstadWerksta är Nordens ledande skadeverkstadskedja med 45 verkstäder i Sverige. Vi erbjuder:
Möjlighet till yrkesmässig utveckling inom platsreparation och lackering
Arbete i en organisation som präglas av tillit, ansvar och engagemang
Tydliga mål, frihet under ansvar och ett nära samarbete över gränser
Trygghet och möjligheter att påverka verksamheten
Våra värderingar Människor - Vi bryr oss om varandra, våra kunder och samhället omkring oss
Ärlighet - Vi är transparenta och håller det vi lovar
Kvalitet - Vi kompromissar inte med resultat
Respekt - Vi visar respekt för människor, tid och resurser
Ansök till platsreparatör på Werksta Örebro idag
Vill du arbeta med platsreparation och lackeringsförberedelser i ett växande och innovativt företag? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Werksta i Örebro!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Platschef Ida Lindkvist 072-237 12 27 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werksta Sweden AB
(org.nr 556073-3114), https://www.werksta.se/ Arbetsplats
Werksta Sweden Kontakt
Ida Lindkvist ida.lindkvist@werksta.se Jobbnummer
9533868