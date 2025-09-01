Plåtslagare till Werksta Västerås
2025-09-01
Vill du arbeta i en trygg, modern och växande verkstadskedja? Werksta Västerås söker nu dig som är erfaren och engagerad plåtslagare. Hos oss får du möjlighet att utvecklas vidare, jobba med branschens senaste teknik och bli en viktig del i ett härligt team med fokus på kvalitet, kundnöjdhet och samarbete.
Om rollen som Plåtslagare på Werksta VästeråsI rollen som plåtslagare arbetar du med karosseriarbeten, reparationer och återställning av person- och transportbilar. Vår skadeverkstad är auktoriserad och du får arbeta i en säker, ren och modern miljö. Som plåtslagare blir du en del av ett engagerat team där vi tillsammans hjälper varandra och drivs av ständiga förbättringar.
Arbetsuppgifter för Plåtslagare - Karosseri, Bilreparation och Skadehantering Utföra riktning och byte av karossdelar samt laga och återställa fordon till ursprungligt skick
Arbeta med olika material och metoder, såsom stål, aluminium, plast och limning
Utföra både mindre och större krockreparationer enligt tillverkares anvisningar
Kunddialog och dokumentation av utfört arbete i digitala system
Samarbeta med skaderådgivare, lackerare och mekaniker för bästa resultat
Säkerställa ett professionellt, säkert och effektivt arbetsflöde
Bidra aktivt till förslag för förbättring och utveckling av vår skadeverkstad
Kvalifikationer för tjänsten som Plåtslagare hos Werksta Västerås Utbildning inom fordon eller bilskador, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
Arbetserfarenhet av bilskadereparationer/plåtslageri är ett krav
Meriterande med erfarenhet av moderna material och strukturlagningar
B-körkort är ett krav
Du arbetar noggrant, kvalitetsmedvetet och har en hög servicekänsla
Van vid att läsa arbetsorder och följa tillverkares instruktioner
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du trivs att arbeta både självständigt och i team
Varför arbeta som Plåtslagare på Werksta Västerås? Trygg anställning med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och marknadsmässig lön
Moderna lokaler och den senaste tekniken i skadehantering
Löpande kompetensutveckling och utbildning inom områden som karosseri, strukturlagning och nya material
En inkluderande och jämställd arbetsplats med respekt för allas kompetens och olikheter
Gott arbetsklimat, högt engagemang och möjlighet att påverka och växa inom företaget
Tjänsten är på heltid och placerad i våra lokaler i Västerås. Vi ser fram emot att välkomna dig till ett företag som satsar på en trygg arbetsmiljö, nöjda kunder och ständig utveckling tillsammans!
Ansökan - Plåtslagare till Werksta VästeråsVälkommen med din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Om du har frågor om rollen är du välkommen att kontakta platschef Robin Westlin 021-813 18 90 på Werksta Västerås. Läs mer om oss och din nya karriärmöjlighet på vår karriärsida. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werksta Sweden AB
(org.nr 556073-3114), https://www.werksta.se/ Arbetsplats
Werksta Sweden Kontakt
Robin Westlin robin.westlin@werksta.se Jobbnummer
9484449