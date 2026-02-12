Plåtslagare till Werksta Uppsala
2026-02-12
Vill du arbeta hos Sveriges ledande skadeverkstadskedja och bli en del av ett kunnigt team i en modern bilverkstad? Werksta Uppsala söker nu en erfaren Plåtslagare som vill bidra till hög kvalitet och nöjda kunder varje dag. Hos oss möts du av en inkluderande arbetsmiljö där utveckling, respekt och samarbete står i centrum.
Arbetsuppgifter för Plåtslagare hos Werksta Uppsala - Erfarenhet inom bilplåt och skadehantering Som plåtslagare på Werksta Uppsala arbetar du med att reparera och byta ut karossdelar på personbilar samt utföra riktningar och mindre svetsarbeten. Du säkerställer att varje reparation håller högsta kvalitet enligt tillverkarnas och Werkstas standarder. I ditt uppdrag ingår att:
Genomföra karosseriarbeten såsom riktning, byte och montering av bilplåtsdetaljer
Utföra svetsning, limning och nitarbeten enligt aktuella föreskrifter
Jobba med karossmätning och säkerställa att skadebilar återställs till ursprungsskick
Samarbeta med skadebesiktare, lackerare och övriga verkstadskollegor för en smidig process
Bidra till ett gott arbetsklimat samt följa våra rutiner för kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet
Aktivt arbeta med förbättringsförslag och utveckling av verkstadens processer
Din profil - Plåtslagare med erfarenhet och engagemang för noggrannhet
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet som bilplåtslagare eller karosseritekniker, gärna från skadeverkstad med högt kvalitetsfokus. Du är skicklig på att arbeta självständigt och tillsammans med andra, samt har viljan att ständigt utveckla din kompetens inom fordonsplåt.
Flerårig erfarenhet av arbete som plåtslagare, karosseritekniker eller likvärdig roll
God kännedom om moderna karosseritekniker och material såsom aluminium och höghållfast stål
Meriterande med svetscertifikat MIG/MAG och erfarenhet av limning/nitarbete
B-körkort och god kommunikativ förmåga på svenska, såväl i tal som skrift
Serviceinriktad, strukturerad och kvalitetsmedveten
Öppen för att lära nytt och dela kompetens med kollegor
Werksta Uppsala erbjuder - Toppmoderna verkstadsjobb för erfarna plåtslagare Arbete i en modern och växande verkstad med starkt kundfokus
Professionella och inkluderande arbetskamrater
Löpande kompetensutveckling och utbildningar i nya tekniker och material
Kollektivavtal, konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda förmåner
Möjlighet att utvecklas och göra karriär inom Werksta-koncernen
Ett öppet och jämställt arbetsklimat där alla bidrar med sina styrkor
Våra värderingar i Uppsala - Kvalitet, respekt och engagemang varje dag Kvalitet: Vi sätter alltid kunden och säkerheten i centrum, och jobbar noggrant efter rutiner och riktlinjer.
Respekt: Vi behandlar varandra och våra kunder med lika stort värde, oavsett bakgrund eller roll.
Engagemang: Vi tror på laget och bidrar till ett positivt arbetsklimat där alla kan utvecklas.
Ansök som Plåtslagare till Werksta Uppsala - Erfarna bilplåtslagare välkomnas!
Vill du ta nästa steg i din karriär inom fordonsplåt på Werksta Uppsala? Skicka in din ansökan redan idag - vi gör löpande urval och intervjuer! Om du har frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta platschef Frej Nordin 018-707 02 02. Vi ser fram emot att läsa din ansökan och att välkomna dig till Werksta Uppsala - där kvalitet och samarbete driver oss framåt! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Werksta Sweden AB
(org.nr 556073-3114), https://www.werksta.se/ Arbetsplats
Werksta Sweden Kontakt
Ann Östmar ann.ostmar@werksta.se 08-506 141 15 Jobbnummer
9739364