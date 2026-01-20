Plåtslagare till Werksta Luleå
2026-01-20
Om tjänsten på Werksta Luleå - Plåtslagare
Vill du arbeta som plåtslagare i Luleå? Werksta söker en erfaren och engagerad plåtslagare till vår verkstad. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en modern verkstadsmiljö där kvalitet, säkerhet och gott samarbete är centrala värden. Vi satsar på långsiktig utveckling, inkludering och hållbara arbetssätt. Välkommen till en arbetsplats där yrkesstolthet, teamkänsla och kundnöjdhet prioriteras!
Arbetsuppgifter för Plåtslagare hos Werksta Luleå
Reparera och byta ut kaross- och plåtkomponenter på personbilar och lätta transportfordon
Utföra buckelrättning, punkt- och svetsarbete samt montage av plåtdetaljer
Använda verkstadens maskiner, handverktyg och mätutrustning för skadereparation och riktning
Samarbeta med kollegor inom skadebesiktning, lackering och kundmottagning för effektivt arbetsflöde
Säkerställa hög kvalitet i utfört arbete samt följa verkstadens rutiner och säkerhetsföreskrifter
Dokumentera utfört arbete och tid i våra digitala system
Delta i förbättringsarbete kring processer, arbetsmiljö och kundservice
Kvalifikationer och vem vi söker
Flera års erfarenhet av plåtarbete, karosseri eller motsvarande arbete i bilverkstad
God kunskap i svetsning, riktteknik och användning av plåtslagarverktyg
Erfarenhet av att arbeta med moderna verkstadsmetoder och digital dokumentation är meriterande
Strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten i utfört arbete
God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt när det krävs
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Utvecklingsmöjligheter och förmåner hos Werksta Luleå
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Marknadsmässig lön och friskvårdsbidrag
Möjlighet till utbildning, certifieringar och vidareutveckling inom plåtslageri och skadehantering
Modern arbetsplats med engagerade kollegor och fokus på ett inkluderande arbetsklimat
Chans att påverka arbetsrutiner och vara med i vår regionala tillväxt
Om Werksta Luleå
Werksta Luleå är en del av Werksta, en ledande fristående verkstadskedja för bilskadereparationer och service i Norden. Vi värdesätter kompetens, hållbarhet och ett gott arbetsklimat. Hos oss får du arbeta i en välutrustad verkstad med möjlighet att växa i din yrkesroll.
Ansökan och kontakt
Låter det intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Victor Vikström 070-5643246 på Werksta Luleå. Läs mer om oss och våra karriärmöjligheter på vår karriärsida. Så ansöker du
