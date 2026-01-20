Plåtslagare till Werksta Luleå

Werksta Sweden AB / Tunnplåtslagarjobb / Luleå
2026-01-20


Om tjänsten på Werksta Luleå - Plåtslagare
Vill du arbeta som plåtslagare i Luleå? Werksta söker en erfaren och engagerad plåtslagare till vår verkstad. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en modern verkstadsmiljö där kvalitet, säkerhet och gott samarbete är centrala värden. Vi satsar på långsiktig utveckling, inkludering och hållbara arbetssätt. Välkommen till en arbetsplats där yrkesstolthet, teamkänsla och kundnöjdhet prioriteras!
Arbetsuppgifter för Plåtslagare hos Werksta Luleå
Reparera och byta ut kaross- och plåtkomponenter på personbilar och lätta transportfordon

Utföra buckelrättning, punkt- och svetsarbete samt montage av plåtdetaljer

Använda verkstadens maskiner, handverktyg och mätutrustning för skadereparation och riktning

Samarbeta med kollegor inom skadebesiktning, lackering och kundmottagning för effektivt arbetsflöde

Säkerställa hög kvalitet i utfört arbete samt följa verkstadens rutiner och säkerhetsföreskrifter

Dokumentera utfört arbete och tid i våra digitala system

Delta i förbättringsarbete kring processer, arbetsmiljö och kundservice

Kvalifikationer och vem vi söker
Flera års erfarenhet av plåtarbete, karosseri eller motsvarande arbete i bilverkstad

God kunskap i svetsning, riktteknik och användning av plåtslagarverktyg

Erfarenhet av att arbeta med moderna verkstadsmetoder och digital dokumentation är meriterande

Strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten i utfört arbete

God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt när det krävs

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

B-körkort är ett krav

Utvecklingsmöjligheter och förmåner hos Werksta Luleå
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal

Marknadsmässig lön och friskvårdsbidrag

Möjlighet till utbildning, certifieringar och vidareutveckling inom plåtslageri och skadehantering

Modern arbetsplats med engagerade kollegor och fokus på ett inkluderande arbetsklimat

Chans att påverka arbetsrutiner och vara med i vår regionala tillväxt

Om Werksta Luleå
Werksta Luleå är en del av Werksta, en ledande fristående verkstadskedja för bilskadereparationer och service i Norden. Vi värdesätter kompetens, hållbarhet och ett gott arbetsklimat. Hos oss får du arbeta i en välutrustad verkstad med möjlighet att växa i din yrkesroll.
Ansökan och kontakt
Låter det intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Victor Vikström 070-5643246 på Werksta Luleå. Läs mer om oss och våra karriärmöjligheter på vår karriärsida.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7079010-1797386".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Werksta Sweden AB (org.nr 556073-3114), https://werkstasweden.teamtailor.com
Torpslingan 14 (visa karta)
973 47  LULEÅ

Arbetsplats
Werksta Sweden

Jobbnummer
9693502

