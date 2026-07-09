Plåtslagare sökes
Em Takgruppen AB / Tunnplåtslagarjobb / Järfälla Visa alla tunnplåtslagarjobb i Järfälla
2026-07-09
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Byggnadsplåtslagare sökes
Är du en skicklig byggnadsplåtslagare som trivs med varierande arbetsuppgifter och vill bli en del av ett engagerat team? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Vi söker en byggnadsplåtslagare för arbete med tillverkning och montering av byggnadsplåt på nyproduktion, renoveringar och serviceuppdrag. Arbetet omfattar bland annat:
Tak- och fasadarbeten
Skorstensbeslag
Fönsterbleck
Hängrännor och stuprör
Specialanpassade plåtdetaljer
Vi söker dig som
Har utbildning eller erfarenhet som byggnadsplåtslagare.
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Är noggrann, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten.
Har B-körkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: info@emtakgruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Em Takgruppen AB
(org.nr 559265-7109)
Girovägen 11 (visa karta
)
175 62 JÄRFÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9998009