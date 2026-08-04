Plåtslagare/skadetekniker
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Vi växer och behöver bli fler! Nu söker vi dig med erfarenhet av plåtskador och reparationer av personbilar och som vill bli en del av vårt glada gäng här på Toyota Uppsala. Är du en positiv och utåtriktad person som brinner för hög kvalité och gott samarbete? Då ska du söka rollen som bilplåtslagare hos oss. Du blir en del av ett tryggt och öppet företag som ser fram emot att träffa sin nya kollega! Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Som plåtslagare/skadetekniker arbetar du med att reparera krockskadade bilar genom att byta och rikta karossdetaljer, göra svets- och limarbeten i plåt, plast och glas samt demontera och montera teknisk och mekanisk utrustning. Du ingår i ett team bestående av 7 skadetekniker samt en egen lackeringsavdelning som består av 3 lackerare. Hos oss arbetar du självständigt och ansvarsfullt med kunden i fokus. Till din hjälp har du skadeverkstadschef, skadeberäknare samt lagerpersonal på skadecenter.
Vi erbjuder dig ett självständigt och tryggt arbete på ett spännande och expansivt företag med mycket bra gemenskap, kollektivavtal och förmåner såsom friskvårdsbidrag och eget gym på anläggningen. Vidare får du möjlighet att arbeta med starka varumärken och kontinuerligt utbildas för din utveckling i yrket.Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du har en fordonsteknisk gymnasieutbildning eller motsvarande samt några års arbetslivserfarenhet som bilplåtslagare/skadetekniker. Du behärskar det svenska språket både i tal och skrift samt har en god förståelse för engelska. B-körkort är krav för tjänsten.
Som person har du ett positivt förhållningssätt och ser problem som utmaningar. Du är noggrann med sinne och känsla för detaljer. Då vi idag är ett tight team som skapar en rolig arbetsmiljö tillsammans förväntas du även vara en lagspelare som stöttar och bidrar till gott samarbete mellan skadetekniker, lackerare och administrationen.Övrig information
Omfattning: Heltid, provanställning 6 mån. Arbetstiderna är dagtid.
Placering: Edvard Berlingsgatan 5, Uppsala
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta skadeverkstadschef John Juhlin på 018-65 99 86 eller mail John.juhlin@biltrean.se
alternativt Eftermarknadschef Johan Lindberg på 018-66 07 34 eller mail Johan.lindberg@biltrean.se
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Fordonsteknisk gymnasieutbildning eller motsvarande
Några års arbetslivserfarenhet som bilplåtslagare/skadetekniker
God svenska i tal och skrift
God engelska
B-körkort
Om arbetsgivaren - Biltrean
Biltrean är ett familjeägt företag i tredje generationen och har varit Toyota-återförsäljare sedan 1973. Under 2024 förvärvades Börje Johansson Bilservice AB, som precis som Biltrean är ett 50-årigt familjeföretag och återförsäljare av Toyota.
Biltrean har idag tre fullservicelokaler belägna i Uppsala, Norrtälje och Åkersberga. I våra lokaler finns den senaste tekniken och aktuella utbildningar för att assistera våra kunder i allt från bilköp till service och skadehantering.
Vi är totalt cirka 140 anställda på Biltrean. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Biltrean Jobbnummer
10021191