Platschef till område Järna
The We Select Company AB / Byggjobb / Stockholm
2026-04-21
Platschef - var med och utveckla framtidens vägdrift i Järna!
Vi söker nu en driven och engagerad platschef till vårt fina driftområde Järna.
Hos oss blir du en viktig del av ett litet, ambitiöst och familjärt team där entreprenörsanda, delaktighet och glädje präglar vardagen. Tillsammans gör vi infrastrukturen lite roligare - och affären ännu smartare!
Om rollen
Som platschef på Presis Vägdrift får du ett helhetsansvar och äger din affär - fullt ut.
Du leder verksamheten inom ditt driftområde med ansvar för bland annat ekonomi, personal och arbetsmiljö. Rollen är både operativ och strategisk, vi tror den passar dig som trivs med att fatta beslut, driva utveckling och skapa resultat. I rollen som platschef förväntas du även vara med och dela på beredskap sommar som vinter med övriga på arbetsplatsen.
Du blir en nyckelperson i vår organisation och dina insatser kommer spela stor roll på vår väg framåt.
Vi söker dig som har
Dokumenterad chefserfarenhet
Relevant teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom drift och underhåll
Erfarenhet av att leda och driva daglig produktion, gärna inom drift och underhåll
B-körkort är ett krav
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta mot Trafikverket
Dina egenskaper
Du är en naturlig ledare med starkt affärssinne och förmåga att bygga långsiktiga relationer. Du trivs när det händer mycket, är lösningsorienterad och prestigelös i ditt sätt att möta vardagens utmaningar.
Vi tror att du har en tydlig moralisk kompass, är snabbfotad i beslut och alltid strävar mot gemensamma mål - nöjda kunder, trygga medarbetare och säkra arbetsplatser.
Välkommen till ett schysst bolag
Presis Vägdrift AB är en del av Presis Infra AS, en ledande aktör inom drift och underhåll i Norge. Med Ratos som huvudägare har vi en stark och långsiktigt grundad plan för vår fortsatta tillväxt i Sverige som du nu har möjlighet att bli en viktig del av.
Här får du erfarna kollegor, starka ägare och tydliga mål - men framför allt en kultur där vi hjälps åt, tar ansvar och har riktigt roligt på vägen!
Ansökan och information
Tjänsten är heltid med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning med möjlighet till bonus.
Tycker du det låter det spännande och dessutom känner dig träffad? Då ska du skicka in din ansökan snarast så får vi chans att informera mer om vad vi har att erbjuda och vilka förväntningar som ligger i denna roll. Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag för ansökan är 18/5 men urval kommer att ske löpande så vänta inte för länge...
Har du frågor redan nu? Kontakta Emil Rydén, 0727-326 386 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.presisvagdrift.se/
Fagerstagatan 18B (visa karta
)
163 53 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Presis Vägdrift Järna Jobbnummer
9868165