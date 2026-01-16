Platschef till Nordramp i Bureå
2026-01-16
Nordramp är ett industriföretag med bas i Bureå, strax utanför Skellefteå. Sedan starten har vi specialiserat oss på tillverkning av aluminiumramper kombinerat med legotillverkning och metallbearbetning. I vår plåtverkstad hanterar vi alla typer av material såsom rostfritt, aluminium och stål.
Nu söker vi en operativ platschef som vill bli en del av ett lokalt bolag med stor framtidstro!
Vi arbetar med allt från egna produkter till kundanpassade industrilösningar, där kvalitet, funktion och flexibilitet står i fokus. Med modern verkstadsutrustning och ett engagerat team erbjuder vi tjänster som laserskärning, kantpressning, svetsning och montering.
Nordramp är ett mindre företag med korta beslutsvägar, nära samarbete och stor yrkesstolthet. Hos oss får du möjlighet att påverka, ta ansvar och vara en viktig del i vår fortsatta utveckling. Nordramp är en del av den större industrigruppen Nordic Core Industries.Arbetsuppgifter
I rollen rapporterar du direkt till VD och ansvarar för att leda ett team om fem erfarna medarbetare i arbetet med att producera enligt kundernas beställningar och ordrar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Leda och samordna den dagliga produktionen av beställningar/kundordrar.
• Säkerställa att produktionen sker enligt plan, tid, kvalitet och kostnadsramar.
• Optimera produktionsflöden, maskinutnyttjande och materialanvändning.
• Granska kundordrar och vid behov göra korrigeringar i dessa.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig med erfarenheter från tillverkningsindustrin gärna med specialkunskaper inom plåtbearbetning. Behärskar du teknikerna inom laserskärning, kantpressning och svetsning så ser vi detta som en stor fördel.
Du är van att läsa och förstå ritningar. Har du jobbat i CAD så är detta meriterande. Vidare är du en problemlösare som hittar vägar framåt även vid mer utmanande konstruktioner/kundförfrågningar.
Som person är du trygg och har lätt för att samarbeta med andra. Struktur och ordning är självklart för dig och du tvekar inte på att skapa rutiner och arbetssätt som andra kan följa.
Vi erbjuder dig
• Möjlighet att växa inom ett stabilt lokalt bolag.
• En central roll med stor möjlighet att påverka och påsikt ta en större roll i företaget.
Information och kontakt
Placeringsort: Bureå.
Omfattning: Heltid, tillsvidare.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-08.
I denna rekrytering samarbetar Nordramp med Wikan Personal. Du blir anställd direkt av Nordramp. Hör gärna av dig med eventuella frågor till rekryteringskonsult, Karin Nygren 0910-77 09 85 alt. karin@wikan.se
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner.
