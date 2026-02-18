Platschef till Modulmontage
2026-02-18
Vi söker en nyckelperson som kommer att ha det övergripande ansvaret för byggarbetsplatsen och säkerställa att projektet drivs enligt tidplan, budget och gällande kvalitets- och säkerhetskrav. En spännande möjlighet för dig som trivs med ansvar, tempo och att se resultat växa fram på plats!
Modulmontage, en del av Part Group, har fått i uppdrag att bygga ett nytt bostadsområde i Kiruna centrum - och vi söker nu en engagerad platschef som vill vara med och leda detta spännande projekt från planering till färdigställande.
Om rollen
Som platschef ansvarar du för att planera, leda och fördela det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen samt följa upp projektets tidplan.
Du säkerställer att alla byggnormer, avtal, säkerhetsföreskrifter och kvalitetskrav efterlevs, samordnar leveranser och insatser från underleverantörer och leder veckovisa byggmöten där framdriften dokumenteras
Vem är du?
Vi söker dig med tidigare erfarenhet från byggprojekt, gärna i en ledande eller samordnande roll.
Du har relevant utbildning, exempelvis:
• YH-utbildning som byggproduktionsledare, platschef bygg och anläggning
• Eller erfarenhetsbaserad väg med hantverksbakgrund och vidareutbildning till platschef
Du bör även ha:
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
• God datorvana - erfarenhet av 3D-ritningsprogram som Archicad eller Intel är meriterande
• BAS-U-certifiering (obligatoriskt)
Som person är du:
• Är strukturerad och noggrann
• Kommunicerar tydligt och prestigelöst
• Har ett flexibelt arbetssätt
• Är teknikintresserad och bekväm med att ta del av 3D-ritningar
Vi erbjuder dig
• En nyckelroll i ett spännande bostadsprojekt i centrala Kiruna
• Långsiktiga utvecklingsmöjligheter inom Part Group
Plats: Kiruna/Luleå, Möjlighet till varierade arbetstider tex mån-tor alt jobba 7 ledig 7, boende på plats tillhandahålls
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning
Sista dag att ansöka är 28 februari. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Vid frågor om tjänsten och uppdraget, kontakta Nicklas Karlsson, VD Modulmontage, mobiltelefon: 0732220670
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Maria Jonsson, rekryteringskonsult, mobiltelefon: 0737739701
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cesab Rekrytering AB
(org.nr 556255-4179) Arbetsplats
Cesab Kontakt
Maria Jonsson maria.jonsson@cesab.se 070-2030180 Jobbnummer
9748851