Platschef till Happident Polhemsplatsen

Nu söker vi en platschef till vår klinik i centrala Göteborg som vill vara med och utveckla framtidens tandvård tillsammans med oss.
Om Happident
Happident är en privat tandvårdskedja med kliniker i Sveriges större städer. Vi erbjuder modern tandvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och ett professionellt bemötande. Våra kliniker präglas av stark teamkänsla, kontinuerlig utveckling och ett tydligt patientfokus.

Om kliniken
Happident Polhemsplatsen är en modern och väletablerad tandvårdsklinik centralt i Göteborg. Här arbetar idag cirka 3,5 tandläkare, 1 tandhygienist samt 4 tandsköterskor/tandvårdsbiträden.
Kliniken har en stabil patientbas och ett engagerat team med fokus på kvalitet, struktur och god service.
Nu söker vi en närvarande och strukturerad platschef som vill ta helhetsansvar för den dagliga driften och leda verksamheten i nära samarbete med regionchef.

Om rollen
Som platschef har du det övergripande operativa ansvaret för kliniken och är närmaste chef för medarbetarna. Du rapporterar till regionchef och arbetar både operativt och strategiskt med att utveckla verksamheten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:

Personalansvar och ledarskap för klinikens medarbetare

Budget och målstyrning

Skapa struktur, tydlighet och effektiva arbetssätt

Säkerställa hög kvalitet i patientupplevelse och vård

Delvis kliniskt arbete kan förekomma vid behov

Säkerställa kvalitetsarbete enlighet med lagar och regler och myndighetskrav

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Är utbildad tandsköterska eller tandhygienist

Har minst 3 års klinisk erfarenhet i Sverige

Har tidigare haft personalansvar och är trygg i din ledarroll

Har god förståelse för tandvårdsverksamhetens flöden och ekonomi

Du är lyhörd och har mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift

Aktivt bidrar till en god arbetsmiljö och hög patientservice

Personliga egenskaper

Du är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang och arbetsglädje i teamet. Du har förmåga att prioritera, fatta beslut och arbeta strukturerat i en vardag som kombinerar operativ drift med strategiskt tänkande.

Du trivs i en roll där du får ta ansvar, skapa stabilitet och samtidigt driva utveckling framåt.

Vad kan vi erbjuda dig?
Hos Happident arbetar du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i en organisation som vill utveckla svensk tandvård. Vi strävar efter att göra tandvården mer tillgänglig, mer serviceinriktad och till en naturlig del av våra patienters friskvård.

Vi erbjuder:

Individuellt anpassad lönesättning

Generöst friskvårdsbidrag

En modern arbetsmiljö i en växande organisation

Förmånligt ledarskaps bonusprogram

Anställningsvillkor

Start: Enligt överenskommelse

Individuellt anpassad lönesättning

Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning

Omfattning: Heltid eller deltid

Placering: Happident Polhemsplatsen, Göteborg

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
