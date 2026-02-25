Platschef till Happident Polhemsplatsen
Nu söker vi en platschef till vår klinik i centrala Göteborg som vill vara med och utveckla framtidens tandvård tillsammans med oss.
Om Happident
Happident är en privat tandvårdskedja med kliniker i Sveriges större städer. Vi erbjuder modern tandvård med hög kvalitet, god tillgänglighet och ett professionellt bemötande. Våra kliniker präglas av stark teamkänsla, kontinuerlig utveckling och ett tydligt patientfokus.
Om kliniken
Happident Polhemsplatsen är en modern och väletablerad tandvårdsklinik centralt i Göteborg. Här arbetar idag cirka 3,5 tandläkare, 1 tandhygienist samt 4 tandsköterskor/tandvårdsbiträden.
Kliniken har en stabil patientbas och ett engagerat team med fokus på kvalitet, struktur och god service.
Nu söker vi en närvarande och strukturerad platschef som vill ta helhetsansvar för den dagliga driften och leda verksamheten i nära samarbete med regionchef.
Om rollen
Som platschef har du det övergripande operativa ansvaret för kliniken och är närmaste chef för medarbetarna. Du rapporterar till regionchef och arbetar både operativt och strategiskt med att utveckla verksamheten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Personalansvar och ledarskap för klinikens medarbetare
Budget och målstyrning
Skapa struktur, tydlighet och effektiva arbetssätt
Säkerställa hög kvalitet i patientupplevelse och vård
Delvis kliniskt arbete kan förekomma vid behov
Säkerställa kvalitetsarbete enlighet med lagar och regler och myndighetskrav
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad tandsköterska eller tandhygienist
Har minst 3 års klinisk erfarenhet i Sverige
Har tidigare haft personalansvar och är trygg i din ledarroll
Har god förståelse för tandvårdsverksamhetens flöden och ekonomi
Du är lyhörd och har mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift
Aktivt bidrar till en god arbetsmiljö och hög patientservice
Personliga egenskaper
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang och arbetsglädje i teamet. Du har förmåga att prioritera, fatta beslut och arbeta strukturerat i en vardag som kombinerar operativ drift med strategiskt tänkande.
Du trivs i en roll där du får ta ansvar, skapa stabilitet och samtidigt driva utveckling framåt.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos Happident arbetar du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i en organisation som vill utveckla svensk tandvård. Vi strävar efter att göra tandvården mer tillgänglig, mer serviceinriktad och till en naturlig del av våra patienters friskvård.
Vi erbjuder:
Individuellt anpassad lönesättning
Generöst friskvårdsbidrag
En modern arbetsmiljö i en växande organisation
Förmånligt ledarskaps bonusprogram
Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Individuellt anpassad lönesättning
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid eller deltid
