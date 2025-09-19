Platschef till åkeri
Om tjänstenSom Platschef har du det operativa ansvaret för terminalen och åkeriverksamheten i Jönköping. Rollen innebär att säkerställa en effektiv och lönsam drift samt att vara en nyckelperson i företagets långsiktiga expansion. Du ansvarar för personal, produktion, arbetsmiljö, kvalitet och kundnöjdhet.
I din roll som Platschef ingår personalansvar för trafikledare, chaufförer och terminalpersonal. Där du via ditt motiverande och coachande ledarskap säkerställer att det finns en tydlig arbetsfördelning, kommunikation och fungerande samarbete mellan trafikledning, chaufförer och terminal.
Du har det övergripande ansvaret för att leda och utveckla produktionen. Ditt uppdrag är att säkerställa att transportplanering, terminalhantering och kundrelationer bedrivs på ett effektivt och hållbart sätt. Genom att följa upp verksamheten via centrala KPI:er för effektivitet, leveranssäkerhet och kostnadsoptimering, styr du organisationen mot företagets långsiktiga mål. Du ansvarar också för att arbetet sker i enlighet med kvalitetssystem och miljökrav, samt driver kontinuerlig utveckling av rutiner och processer för att stärka både konkurrenskraft och kundnöjdhet.
I rollen ingår ett strategiskt ansvar där du bidrar till att utveckla och stärka verksamheten som en strategisk nod för företagets framtida expansion. Du blir en ambassadör för företags varumärke och identifierar tillsammans med ledningen möjligheter för tillväxt och starka kundrelationer.
Du kommer var en del av en större organisation där huvudkontoret ligger i Småland med flertalet stödfunktioner på plats.
Kvalifikationer Erfarenhet av ledarskap, gärna från åkeri, logistik, terminal- eller produktionsverksamhet.
God förståelse för transport- och logistikbranschen, inklusive trafikledning och terminalprocesser.
Förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativt handlingskraft.
Ekonomisk förståelse: kunna följa upp nyckeltal, budget och resultat.
Driva ett motiverande och coachande ledarskap där arbetsmiljö, trivsel och utveckling prioriteras.
Strukturerad, målmedveten och resultatorienterad.
Tydlig och kommunikativ ledare med hög social kompetens.
Lösningsorienterad och stresstålig i en verksamhet där tempot stundtals är högt.
Engagerad och inspirerande, med förmåga att få teamet att prestera och trivas.
Affärsmässig, med ett öga för både kundnöjdhet och lönsamhet.
Hur du ansöker
I denna rekrytering söker du tjänsten via telinrekrytering.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Eva Kalen på telefon 070-377 45 56 eller e-post eva@telinrekrytering.se
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
