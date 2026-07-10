Platschef öst
Peab Sverige AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-07-10
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Om Peab Grundläggning
Vi är ett av Sveriges största företag inom spontning, pålning, borrning och grundförstärkning – och en del av Peabkoncernen. Vår styrka ligger i vår lokala närvaro, våra egna resurser och vår passion för att bygga hållbart där livet levs. Grundläggning är ett viktigt och ofta tekniskt komplext arbete som omfattar allt från geotekniska lösningar till professionellt genomförda entreprenaduppdrag.
Du blir en del av en geografiskt utspridd enhet, 7903 – Öst/Nord, med kontor i Norrköping, Stockholm/Bro och Örnsköldsvik. Vi arbetar nära varandra trots avståndet och värdesätter samarbete, kunskapsdelning och en stark lagkänsla.
Vi söker en platschef – med placering i Bro – som vill vara med och utveckla både våra projekt och vårt team.
Enheten leds av arbetschef Mikael Löfgren – en närvarande, inlyssnande och engagerad ledare med stort hjärta. Mikael är mycket uppskattad av sina medarbetare och tror på att ge sina platschefer stort eget ansvar och mandat i projekten och uppmuntrar egna initiativ och idéer. Med fokus på både affär och människor skapar han rätt förutsättningar för att du ska lyckas – och utvecklas tillsammans med teamet.
Din roll som platschef
Som platschef är du hjärtat i projektet – från planering till färdigställande. Du leder ett yrkeskunnigt team och har ansvar för ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och kundrelationer. Du driver projekt framåt med både struktur och engagemang, ofta flera parallellt inom regionen.
Du kommer till en arbetsplats där gemenskap, humor och trivsel är lika viktiga som teknisk kompetens. Vi tror på att framgång skapas tillsammans – och du blir en del av ett team som stöttar varandra och har kul på jobbet. Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i projekt – både egen personal och underentreprenörer
Ansvara för projektens ekonomi, tidplan och resurser
Säkerställa kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet
Skapa och utveckla goda kundrelationer samt identifiera affärsmöjligheter
Delta i byggmöten och hålla arbetsplatsmöten
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial teknisk utbildning inom samhällsbyggnad eller motsvarande erfarenhet
Minst 3 års erfarenhet som platschef inom grundläggning eller anläggning
Goda kunskaper i byggjuridik och ekonomi
Förmåga att leda, inspirera och utveckla ditt team
Körkort B och tillgång till bil
God svenska i tal och skrift
Projekten kan ibland vara utanför närområdet, vilket innebär att du behöver kunna resa och övernatta på annan ort under veckorna, oftast måndag till torsdag.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och tydlig i ditt ledarskap. Samtidigt är du en personlig och pålitlig kollega som delar våra värderingar: jordnära, utvecklande, personlig och pålitlig – vår JUPP.
Vi bygger med hjärtat
Peab strävar efter mångfald och inkludering. Vi välkomnar alla kvalificerade kandidater och ser gärna att du bidrar till en mer jämställd byggbransch.
Ansök idag!
Urval sker löpande – tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna arbetschef Mikael Löfgren, mikael.lofgren@peab.se
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta Louise Brikell, louise.brikell@peab.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202)
269 73 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Peab Sweden AB Kontakt
hiringManager
Mikael Löfgren mikael.lofgren@peab.se Jobbnummer
9999527