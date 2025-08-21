Platschef inom stora projekt och program
2025-08-21
Är du redo för att hänga med på vår spännande resa? Ellevio är ett av Sveriges största elnätsbolag och tillsammans fortsätter vi att elektrifiera Sverige. Hos oss är du en del av en trygg och viktig framtidsbransch samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad, växa som individ och ha riktigt kul på vägen! Vi tror på en ljus och hållbar framtid, gör du?
Om rollen som Platschef, Stora projekt och program
Stockholm står inför stora, spännande och utmanande projekt där ökning av investeringar ställer nya och utökade krav på oss. Därför söker vi nu en driven och engagerad medarbetare i rollen som Platschef som vill vara med på resan. Hos oss får du möjlighet att vara en del av en nytänkande och inspirerande arbetsmiljö samt arbeta med spännande teknik och samarbeta med experter inom området. Detta är helt enkelt en unik möjlighet för att påverka och forma energibranschens framtid!
Som Platschef arbetar du i leveransfasen av våra större stationsprojekt i Stockholm. Projekten innefattar både nybyggnation samt ombyggnation i befintliga lokaler där du är delaktig i att erfarenheter från tidigare projekt tas med till nästa så att vi kontinuerligt blir bättre. Gemensamt för alla våra projekt är även att det finns ett stort fokus på arbetsmiljö, struktur och kvalitet. Rollen innebär tätt samarbete med många kollegor och många entreprenörer för att säkerställa projektets framdrift. Fokus är på projekt kopplade till våra fördelningsstationer men även projekt som berör våra ledningar kan bli aktuella att arbeta med. Den gemensamma nämnaren hos projekten oavsett var fokus ligger är att utveckla och bygga ut regionnätet.
Elkraftsbranschen genomgår nu en oerhört spännande utveckling, där kunderna får en mer aktiv roll och där samverkan med förnyelsebar produktion, lagringslösningar och flexibilitet får en allt större betydelse. Här spelar elnäten du är med och bygger ut en viktig roll i förändringen!
Vem är du som vi söker för rollen som Platschef?
Som platschef träffar du många olika personer som är viktiga på olika sätt för projektets framdrift och därför är en naturlig fallenhet för att skapa och bibehålla goda relationer centralt för rollen. Som person är du trygg i din kompetens och kommer med lösningar för att driva projekt framåt. Detta är viktigt då det kan komma frågor från entreprenörer i fält och från projektteamet som kan vilja bolla något. För att säkerställa att projekt drivs framåt samt att erfarenheter från tidigare projekt tas med till nästa är det viktigt att du har en god upparbetad struktur i ditt arbete.
Vi söker dig som:
• Har en grund som ingenjör med relevant inriktning eller har införskaffat dig motsvarande kunskap genom arbetslivserfarenhet
• God kunskap inom entreprenadjuridik och olika entreprenadformer
• Goda kunskaper inom BAS-P och BAS-U
• Intresse för och kunskap inom regionnät
• God kunskap inom stationsdesign, för såväl primär- som sekundärutrustning
• Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift
• Är bekväm i kartverktyg, projektsystem samt Office-paketet
Meriterande:
• Erfarenhet av att ha arbetat med förvaltning av anläggningar inom regionnätet
• Erfarenhet av konstruktion av elanläggningar
• Om du är auktoriserad elinstallatör
Ellevio som arbetsgivare
Det är viktigt för oss att medarbetare trivs, känner engagemang och drivs av viljan att kontinuerligt lära nytt och utvecklas. Endast då kan vi tillsammans nå vår vision om en ljus och hållbar framtid. Hos oss får du stora möjligheter att både påverka företaget i stort och din egen karriär. Ett fint bevis på det är att vi mottagit utmärkelsen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och även blivit utnämnda till Karriärföretag-femte året i rad!
Vi vill tillsätta våra tjänster så snart vi hittar en bra match och därför rekommenderar vi dig att inte vänta med att skicka in din ansökan. Gillar du det du har läst hittills och vill vara med på vår resa framåt - skicka in ditt CV eller Linkedinprofil senast den 11/9.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jan Karlsson på jan.karlsson@ellevio.se
eller vår rekryterare Pauline Karlsson på pauline.karlsson@ellevio.se
eller på 070 283 49 90.
Då vi är en säkerhetsklassad verksamhet genomför vi alltid bakgrundskontroller på samtliga slutkandidater. Kontakta vår rekryterare om du vill ha mer information om våra bakgrundskontroller.
Tjänsten är säkerhetsklassad. I enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs registerkontroll och säkerhetsintervju innan anställning. Ersättning
