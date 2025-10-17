Platschef inom anläggning
Platschef anläggning med placering i Göteborg
Vi söker en platschef med god erfarenhet inom anläggning som vill vara en viktig del av vår kunds verksamhet i Göteborg med omnejd. Publiceringsdatum2025-10-17Dina arbetsuppgifter
I rollen som Platschef kommer du att vara ansvarig för genomförandet av ett antal av våra projekt i Göteborgs området.
Du äger dina projekt där du har fullt ansvar för personal, ekonomin och genomförandet.
Du kommer att ha en tät dialog med kunden i respektive projekt.
Du rapporterar till arbetschefen.
Tjänsten är en heltid, tillsvidareanställning. Kvalifikationer
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av att driva anläggningsprojekt som har praktisk erfarenhet av mark-/och eller anläggningsarbete. Vi ser positivt på sökande som har jobbat med rena markjobb. Vi tror att du idag kan hantera jobb upp emot 50-70 miljoner. Du är van att jobba med ekonomiplaner och tidplaner. Du har bra känsla för ekonomi och högt driv. Vi ser väldigt positivt på sökande som har god kunskap inom mängdförteckning. B - körkort krävs. Du är flytande i tal och skrift.
Att arbeta med varierande uppgifter är för dig inget nytt och du tycker om att ta egna initiativ och stort eget ansvar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är ansvarsfull, arbetsvillig och har lätt för att samarbeta med andra. Du är händig, engagerad och har ett stort mått av eget driv. Det krävs att du är flexibel och anpassningsbar, har en bra kommunikativ förmåga samt att du behärskar svenska i tal och skrift.
Välkommen in med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
