Schnell Rekrytering AB söker nu en erfaren och drivande Platschef Entreprenad till ett framgångsrikt och växande entreprenadföretag i södra Sverige. Här får du ett stort ansvar, en central roll i projekten och möjlighet att bidra till ett företag med familjär kultur, engagerade ägare och platt organisation.
Företaget arbetar långsiktigt och värdesätter sina egna yrkesarbetare. Du kommer in i en organisation där beslutsvägarna är korta, där man kommer nära både ledning och produktion - och där starkt engagemang och effektivitet genomsyrar arbetssättet.
Om rollen
Som Platschef Entreprenad leder du entreprenadprojekt från start till mål. Du ansvarar för ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och leverans - alltid enligt projektens avtal, riktlinjer och företagets Projekthandbok. Rollen innebär också personalansvar för medarbetare i tilldelade projekt.
Du arbetar nära projektchef, arbetsledare och yrkesarbetare, och har en nyckelroll i att skapa god struktur, säker arbetsmiljö och lönsam projektgenomföring.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda entreprenadprojekt enligt gällande policys, rutiner och Projekthandbok
Budget- och resultatansvar för tilldelade projekt
Inköp av material och underentreprenörer samt leverans- och tidsplanering
Hantering av avvikelser, ÄTA-arbeten och ekonomiska uppföljningar
Ansvara för arbetsmiljö, riskanalyser, arbetsberedningar och skyddsronder
Introduktion och kompetensutveckling av projektets personal
Ansvara för att miljökrav, avfallsrutiner och dokumentation följs
Fungera som BAS-U i projekt där byggherren efterfrågar det
Daglig styrning av produktionen samt utvecklingssamtal med yrkesarbetare
Övergripande ledarskap
Som chef i organisationen förväntas du:
Leda, fatta beslut och representera verksamheten inom ditt ansvarsområde
Kommunicera företagets vision, värderingar och mål
Arbeta proaktivt med utveckling, risker och förbättringsområden
Hålla utvecklings-, uppföljnings- och lönesamtal
Säkerställa efterlevnad av rutiner, policyer och ledningssystem
Bidra till en positiv kultur, god kommunikation och samarbete i projekten
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i rollen som platschef och vill fortsätta utvecklas i ett företag där du får stort mandat, förtroende och nära kontakt med både ledning och produktion.
Du har:
Eftergymnasial utbildning inom produktionsledning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av projektledning inom entreprenad, inkl. ekonomi- och personalansvar
Goda kunskaper i Microsoft 365
Erfarenhet av projektledningssystem
BAS-P/BAS-U, Heta Arbeten samt kunskap i entreprenadjuridik
God svenska i tal och skrift
Som person är du strukturerad, kommunikativ och engagerad. Du trivs i en miljö med korta beslutsvägar och uppskattar att arbeta nära både människor och produktion.
Vad erbjuder företaget?
Du kommer till ett stabilt företag som präglas av långsiktighet, kompetens och familjär kultur. Här finns goda möjligheter att utvecklas både i rollen och inom ledarskap.
Du erbjuds:
Tjänstebil
28 semesterdagar
Friskvård och ett attraktivt förmånsprogram via "Bennyfie"
Kollektivavtal och konkurrenskraftiga förmåner
Möjlighet till vidareutbildning, bl.a. inom ledarskap
