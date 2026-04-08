Platschef depå till SJ
Depån i Göteborg är en av SJs största och mest strategiskt viktiga anläggningar. Här bedrivs arbete dygnet runt för att säkerställa att tågen är hela, rena och trafiksäkra - redo för trafik varje dag. Nu söker vi en Platschef som vill ta ett helhetsansvar för verksamheten och leda en stor och komplex organisation där säkerhet, kvalitet, punktlighet och leverans är avgörande.
Som Platschef har du det övergripande ansvaret för hela verksamheten vid depån i Göteborg. Du ansvarar för att säkerställa en effektiv, säker och kvalitativ verksamhet med tydligt fokus på trafiksäker leverans. Rollen passar dig som vill leda och utveckla en omfattande verksamhet där både strategiskt och operativt ledarskap är centralt.
Din kommande roll:
I rollen som Platschef leder och utvecklar du verksamheten, organisationen och arbetssätten för att säkerställa en stabil och effektiv operativ leverans. Ditt uppdrag är att depån levererar trafiksäkra tåg i rätt tid genom ett aktivt, närvarande ledarskap samt tydlig styrning, uppföljning och struktur i verksamheten.
Du arbetar nära både ledning och den operativa verksamheten och har en nyckelroll i att utveckla flöden, kapacitetsutnyttjande och samverkan. I ansvaret ingår även SJs anläggningar och intressen inom depån, samt att utveckla processer och organisation för ökad produktivitet och kvalitet. En viktig del av uppdraget är också att säkerställa god tvärfunktionell samverkan, både internt och externt.
Några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ingå i Depåproduktions nationella ledningsgrupp och bidra till utvecklingen av SJs samlade depåverksamhet
Agera arbetsgivarrepresentant för depå Göteborg och inom produktionslaget, med ansvar för upp till sju direktrapporterande chefer och totalt cirka 150 medarbetare
Driva arbete med ständiga förbättringar samt ha process- och resultatansvar för hela depåverksamheten
Säkerställa leverans genom planerade och uppföljda aktiviteter, samt kontinuerligt utveckla effektiva flöden och ett optimalt kapacitetsutnyttjande
Säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med SJs policys, lagar och kollektivavtal
Arbeta med visualisering och andra styrningsverktyg för att säkerställa kvalitet, effektivitet och transparens
Hos SJ
På SJ blir du en del av en verksamhet med ett tydligt samhällsuppdrag och ett starkt fokus på hållbarhet. Vi är en värderingsstyrd organisation där klimatnytta, säkerhet och pålitlighet genomsyrar allt vi gör. Hos oss får du möjlighet att påverka framtidens resande, driva utveckling och bidra till ett mer klimatsmart järnvägssystem. Din insats gör konkret skillnad när fler väljer tåget framför bilen och flyget, och när vi tillsammans minskar Sveriges klimatavtryck - både idag och för kommande generationer.
Vi befinner oss i ett spännande skede av intensiv förnyelse, med omfattande investeringar i vår fordonsflotta samt arbete för att säkerställa framtida uppställnings- och verkstadskapacitet. Våra fordon är centrala produktionsresurser som bidrar till regularitet, punktlighet, kundnöjdhet och kostnadseffektivitet.
Förväntningar på dig
Du har erfarenhet av att leda förändringsarbete i komplexa organisationer och kombinerar detta med ett tydligt affärs- och resultatfokus. Du är trygg i att hantera komplexa situationer och har en stark kommunikativ förmåga som gör att du samverkar effektivt med både interna och externa intressenter.
Som person är du social, lyhörd och förtroendeskapande, och trivs i en roll med många kontaktytor. I ditt ledarskap skapar du engagemang, motivation och tydlighet kring gemensamma mål.
Vi ser att du har:
Högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms relevant
Minst sju års erfarenhet i ledande befattningar, med ett tryggt och stabilt ledarskap
Operativ erfarenhet från personalintensiv verksamhet
Ansökan och information I denna rekrytering samarbetar SJ med LH Affärsutveckling. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta: Louise Harrysson +46 72 311 98 39 louise.harrysson@lh-affarsutveckling.se
eller Anne-Lie Lind 070 511 90 57 anne-lie.lind@lh-affarsutveckling.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
https://jobb.sj.se
Burggrevegatan 4
)
411 03 GÖTEBORG
