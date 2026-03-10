Platschef Betong Stockholm
Vi söker nu en erfaren fullfjädrad Platschef med betong inriktning till en av våra mest populära kunder inom Anläggning Betong infrastruktur
Bolaget är ett förstklassigt Anläggnings bolag med inriktning och specialiserade mot betong infrastruktur såsom byggnation och underhåll av broar, kajer, garage, tunnlar och parkeringshus.
Genom dessa förvärv och organisk tillväxt i Stockholm-Mälardalen har företaget tagit position som den ledande aktören inom sin genre.
Företaget du rekryteras till är en modern flexibel organisation där ingenting är omöjligt, vi har korta beslutsvägar och alla arbetar under bolagets organisation. Vi präglas av prestigelöshet och en stark teamkänsla där alla hjälper varandra när det behövs. Alla arbetar under ett stort mått av eget ansvar för såväl egna tillförda arbetsuppgifter som för inhämtande av information för att utföra jobbet.
Vi söker nu dig!
som har flera års erfarenhet som dokumenterat duktig platschef inom betong med erfarenhet av projekt storlekar från 40 upp till över 100 milj och gärna med kunskap och viljan till viss kalkyl och inköp i projekten. Du har goda kunskaper inom byggteknik, förhandling, avtal och entreprenadjuridik, samt har förmåga att överblicka helheten från ax till limpa i projekten. Du kommer att arbeta i nära samarbete med företagets kollegor inom många olika kompetensområden. I rollen som platschef blir du en viktig nyckelperson i organisationens fortsatta framgång.
Övriga önskemål:
God ledarvana*Entreprenadjuridik*Kalkylkunskap*Betong klass 1*KMA*Bas P, Bas U*AB04*ABT06*Kunskap i AMA anläggning och MER.
Pc hos oss bör ha:
Analytisk förmåga*Förmåga att prioritera*Förmåga att hålla tidplaner/deadlines*Samarbetsförmåga*Planerad/organiserad*Bra social kompetens*Flexibel*Engagerad
