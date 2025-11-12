Platschef
2025-11-12
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Oskarshamn
, Växjö
, Karlshamn
, Alvesta
Swerock är en av Sveriges största betongleverantörer. Med stort kunnande, personligt engagemang och hållbarhet i fokus driver vi utvecklingen och gör byggandet lite enklare. Här finns plats för dina idéer och utrymme att växa.
Vill du ha möjlighet att påverka, utvecklas och vara med på en spännande resa - Då kan rollen som platschef vara helt rätt utmaning för dig!
Vi söker nu en platschef till våra anläggningar i Småland där du med utgångspunkt i Kalmar blir en del av ett team av bl.a. processtekniker, pumpmaskinister, bilförare och verkstadspersonal som tillsammans producerar och levererar betong till våra kunder i Kalmar, Växjö och Oskarshamn med omnejd. Du får samtidigt vara med i utvecklingen av en ny anläggning i Kalmar.

Om tjänsten
Du arbetar nära verksamheten för att tillsammans driva den framåt och optimera produktionen och våra resurser. Du har ett prestigelöst ledarskap där du genom engagemang och inkludering, skapar en samsyn och bidrar till att alla inom teamet samarbetar för att nå våra gemensamma mål.
Du får stöd och introduktion för att lyckas i rollen. Hos oss i Småland blir du en del av ett hjälpsamt team där samarbete och säkerhet står i fokus. Vi har en god stämning och stöttar varandra i vardagen. Du rapporterar till Christopher Andersson som har ett coachande ledarskap och värdesätter öppen kommunikation och personlig utveckling.
Till dina primära arbetsuppgifter hör:
Att leda, planera och styra den dagliga produktionen.
Du följer upp resultat och bidrar till att verksamheten når sina mål.
Ansvar för resursplanering, produktivitet och kostnadsoptimering.
Operativt personalansvar vilket inkluderar exempelvis delaktighet i rekryteringar och lönesättning etc.
Arbetsmiljöansvar och ansvar för miljö enligt fastställt regelverk.
Utveckla goda och långsiktiga kundrelationer.
Planera reparation och underhållsbehov.
Du är ett bollplank och kontaktperson gentemot både externa och interna kunder samt leverantörer.
Vem är du?
Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss. Du är positiv, driven och lösningsfokuserad. Vidare är du strukturerad och kan överblicka helheten.
För att lyckas i rollen har du en förmåga att kombinera ledarskap, handlingskraft och förändringsvilja. Du trivs i rollen som ledare och att skapa ett gott arbetsklimat.
Vi tror att du har en högskole- eller gymnasieutbildning med relevant inriktning. Vi ser att du gärna har en bakgrund inom en tidigare arbetsledande befattning och att du har erfarenhet från ett eller flera av följande områden; ekonomiskt resultatansvar, projekt- eller processledning, kunskap om betong, distribution eller annan relevant erfarenhet. B-körkort är ett krav.
Tjänsten är på heltid med tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Kontaktuppgifter för detta jobb

Vid eventuella frågor är du välkommen att ta kontakt med rekryterande chef Christopher Andersson, telefon: 073-333 93 20.
Vid eventuella frågor är du välkommen att ta kontakt med rekryterande chef Christopher Andersson, telefon: 073-333 93 20.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår ballast, betong, transport- och maskintjänster samt miljötjänster som återvinning, marksanering och vattenrening. Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro skapar vi helhetslösningar som gör ditt projekt mer hållbart.
