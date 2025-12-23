Platschef - Swedcirc
2025-12-23
Swedcirc är en aktör inom 3PL med e-handelsföretag som primär målgrupp. Det innebär att vår verksamhet i huvudsak består av fysisk hantering av våra kunders produkter samt värdeadderande tjänster såsom exempelvis inköp, förädling, retur hantering och kundservice. I nuläget har vi ett 70 tal aktiva kunder men räknar med att fortsatt expandera i snabb takt.
Swedcirc är ett ungt satsande bolag med duktiga, engagerade och drivna medarbetare där företagskulturen andas teamwork. Medan musiken spelas ur högtalarna hjälps vi alla åt och vi stöttar varandra i dagliga frågor, stora som små. Medarbetarna är Swedcircs absolut viktigaste resurs och tillsammans värnar vi om hög trivsel och ett inkluderande arbetsklimat med tydlig vi-känsla.
Vi har vårt huvudkontor i Hägersten och kontor och lager i Värnamo och Smålandsstenar. Swedcirc har Starka ägare i form av Aller Media, Bonnier News AB, Egmont Publishings och Albinsson & Sjöberg.
Swedcirc är ett dotterbolag till Tidsam.
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.swedcirc.se
och www.tidsam.se
PLATSCHEF - VILL DU VARA MED PÅ EN SPÄNNANDE TILLVÄXTRESA?
På Swedcirc är vi specialister inom tredjepartslogistik (3PL). Vi erbjuder flexibla och kundanpassade lösningar för lager, frakt och flöden. Vår styrka ligger i att skapa effektiva logistiklösningar som frigör resurser för våra kunder - oavsett om det gäller e-handel eller B2B.
Med fokus på kvalitet, innovation och kundvärde hjälper vi våra kunder att optimera sin verksamhet och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid. Nu står vi inför en expansiv fas och söker dig som vill vara med och forma framtiden.
Det här är en unik möjlighet för dig som drivs av affärsutveckling och vill göra en spännande resa tillsammans med oss. Du får chansen att påverka, skapa tillväxt och bygga långsiktiga lösningar som gör skillnad.
OM ROLLEN
Som platschef hos Swedcirc blir du en central del av vår verksamhet med ansvar för uppsatta mål inom drift, planering och affärsutveckling. Du har huvudansvaret för våra tre produktionssiter och leder arbetet tillsammans med våra lageransvariga.
I ditt dagliga arbete säkerställer du lönsamhet, kvalitet och kundnöjdhet, samtidigt som du driver effektivisering och utveckling av verksamheten. Du ansvarar även för lönsamhetsuppföljningen.
Rollen är både strategisk och operativ. Hos oss får du frihet att påverka och möjlighet att bygga strukturer som skapar långsiktig framgång. Du ingår i två ledningsgrupper - både för Swedcirc och i Tidsams ledningsgrupp för Distribunalen - vilket ger dig stor möjlighet att påverka företagets framtid.
Swedcirc arbetar dagligen nära moderbolaget Tidsam. Din affärsmässighet är viktig för oss - i rollen samarbetar du nära försäljningen och är en nyckelperson i vår strävan att affärsutveckla verksamheten.
OM DIG
Vi söker en handlingskraftig och lösningsorienterad person med gedigen erfarenhet av logistik och ledarskap. Du har arbetat flera år inom logistikområdet och trivs med att arbeta nära verksamheten.
Du är en doer som har förmåga att ta ansvar, fatta beslut och skapa ordning och struktur i en dynamisk miljö. Du är analytisk, kvalitetsmedveten och har ett affärsmässigt sinne med god ekonomisk förståelse.
Förmåga att samarbeta och kommunicera tydligt är avgörande. Personlig lämplighet är av stor betydelse - vi söker dig som är trygg i din roll, har ett positivt förhållningssätt och inspirerar andra genom ditt ledarskap.
Har du dessutom erfarenhet av 3PL och förståelse för tullfrågor ser vi det som meriterande.
VI ERBJUDER
En dynamisk miljö med fokus på hållbarhet, innovation och framtidens affärer. Hos Swedcirc blir du en del av ett företag som satsar på långsiktig tillväxt. Här får du möjlighet att utvecklas i takt med bolaget och vara med på en resa som gör skillnad.
Plats: Värnamo
I denna rekrytering samarbetar Swedcirc med FSK Group. Ansvariga rekryterare är:
Carl Schrewelius, 070-864 32 23, carl@fskgroup.se
Johan Sandahl, 072-525 00 07, johan@fskgroup.se
Ansök på www.fskgroup.se.
Vi är FSK - The Generator
Vi driver utveckling och tillväxt genom våra tre affärsområden:
Talent - Vi hjälper framåtlutade företag att hitta rätt människor, framförallt inom Management, Sales och Marketing.
Brand - Vi stärker varumärken genom Employer Branding och Business Branding.
Growth - Vi skapar inspirerande och utmanande utbildningar som utvecklar bolag för framtiden. Ersättning
