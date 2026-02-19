Platsansvarigt (Husfru Chef) Hotell Städ

SOL Facility Services AB / Städarjobb / Stockholm
2026-02-19


Platsansvarigt Hotell - Innerstad Stockholm

Anställningsform: Heltid 100 percent / 6 månaders prövanställning

2026-02-19

Om tjänsten
Vi söker en engagerad och strukturerad Platsansvarigt som vill leda och utveckla vår housekeepingverksamhet Inom hotel central Stockholm . Du ansvarar för att säkerställa högsta kvalitet inom städning, hygien och service samt för att leda och motivera ditt team mot gemensamma mål.

Dina arbetsuppgifter
Leda, fördela och följa upp det dagliga arbetet inom housekeeping

Säkerställa att städning och hygien uppfyller fastställda kvalitets- och säkerhetskrav

Planera scheman och bemanning utifrån verksamhetens behov

Genomföra kvalitetskontroller och regelbundna inspektioner

Rekrytera, introducera och utbilda ny personal

Coacha och utveckla medarbetare samt hantera personalfrågor

Ansvara för beställning och kontroll av städmaterial och förbrukningsartiklar

Hantera kunddialog, klagomål och särskilda önskemål

Säkerställa efterlevnad av arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter

Rapportera resultat, avvikelser och förbättringsåtgärder till ledningen

Kvalifikationer
Erfarenhet av ledande roll inom städ/housekeeping

Goda ledaregenskaper och förmåga att skapa engagemang i teamet

Strukturerad, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten

Kunskap om städmetoder, hygienkrav och arbetsmiljöregler

God administrativ förmåga

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Välkommen med din ansökan!

SOL Facility Services är ett facility serviceföretag som erbjuder städ-, underhålls-, bemannings- och affischeringstjänster till privata och offentliga uppdragsgivare. Vi har omfattande erfarenhet av att arbeta i besöksintensiva miljöer som kryssningsfartyg, tåg, processindustrin, hotell och offentliga lokaler. Som en del av den familjeägda servicekoncernen SOL, med bas i Finland, har vi över 14 000 medarbetare och bedriver verksamhet i Finland, Baltikum, Danmark och Sverige. I Sverige levererar vi tjänster i och runt Stockholm, Skåne, Göteborg och Östergötland.

Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SOL Facility Services AB (org.nr 556355-1349)
171 54  STOCKHOLM (STOCKHOLMS)

Jobbnummer
9751719

