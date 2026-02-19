Platsansvarigt (Husfru Chef) Hotell Städ
Platsansvarigt Hotell - Innerstad Stockholm
Anställningsform: Heltid 100 percent / 6 månaders prövanställningPubliceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Vi söker en engagerad och strukturerad Platsansvarigt som vill leda och utveckla vår housekeepingverksamhet Inom hotel central Stockholm . Du ansvarar för att säkerställa högsta kvalitet inom städning, hygien och service samt för att leda och motivera ditt team mot gemensamma mål.Dina arbetsuppgifter
Leda, fördela och följa upp det dagliga arbetet inom housekeeping
Säkerställa att städning och hygien uppfyller fastställda kvalitets- och säkerhetskrav
Planera scheman och bemanning utifrån verksamhetens behov
Genomföra kvalitetskontroller och regelbundna inspektioner
Rekrytera, introducera och utbilda ny personal
Coacha och utveckla medarbetare samt hantera personalfrågor
Ansvara för beställning och kontroll av städmaterial och förbrukningsartiklar
Hantera kunddialog, klagomål och särskilda önskemål
Säkerställa efterlevnad av arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter
Rapportera resultat, avvikelser och förbättringsåtgärder till ledningenKvalifikationer
Erfarenhet av ledande roll inom städ/housekeeping
Goda ledaregenskaper och förmåga att skapa engagemang i teamet
Strukturerad, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten
Kunskap om städmetoder, hygienkrav och arbetsmiljöregler
God administrativ förmåga
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
SOL Facility Services är ett facility serviceföretag som erbjuder städ-, underhålls-, bemannings- och affischeringstjänster till privata och offentliga uppdragsgivare. Vi har omfattande erfarenhet av att arbeta i besöksintensiva miljöer som kryssningsfartyg, tåg, processindustrin, hotell och offentliga lokaler. Som en del av den familjeägda servicekoncernen SOL, med bas i Finland, har vi över 14 000 medarbetare och bedriver verksamhet i Finland, Baltikum, Danmark och Sverige. I Sverige levererar vi tjänster i och runt Stockholm, Skåne, Göteborg och Östergötland. Så ansöker du
