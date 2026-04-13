Platform Engineer
Vill du arbeta med att bygga nästa generations plattform för affärskritisk kommunikation där Kubernetes, automation och moderna leveransflöden står i centrum? Generic söker nu en Platform Engineer (DevOps) som vill ta ett helhetsansvar för utveckling, drift och vidareutveckling av en modern, molnnära plattform. Hos Generic arbetar du i gränslandet mellan utveckling och drift i en miljö där fokus ligger på skalbarhet, automation och robusta leveransflöden - inte klassisk drift. Rollen passar dig som är erfaren inom Kubernetes i produktion, har arbetat med CI/CD och GitOps och som vill vara med och bygga en modern plattformsarkitektur från grunden.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Generics räkning en Platform Engineer (DevOps) inom plattform och infrastruktur. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Generic.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Generics önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
.
Du erbjuds
Hos Generic arbetar du med att bygga och vidareutveckla en modern Kubernetes-baserad plattform för affärskritisk kommunikation. Här kombineras tekniskt djup med stort ansvar och hög grad av autonomi.
Du får:
Arbeta med att bygga och driva en modern plattform baserad på Kubernetes och GitOps
Ta helhetsansvar för CI/CD, automation och leveransflöden
Vara med och forma arkitektur, arbetssätt och tekniska val
Arbeta i ett litet, tekniskt starkt team med korta beslutsvägar
Möjlighet att påverka hur en framtidssäker plattform byggs från grunden
Hela bolaget samlas två gånger per år för att bygga kultur och gemenskap. Generic tror på transparens, samarbete och nära samspel mellan teknik och verksamhet.
Arbetsuppgifterna innebär:
Som Platform Engineer (DevOps) är du en nyckelperson i utvecklingen av Generics nästa generations plattform. Rollen är tydligt plattforms- och utvecklingsnära med fokus på automation, driftsäkerhet och moderna leveransflöden.
Du arbetar bland annat med:
Design, byggnation och drift av Kubernetes-baserade plattformar
CI/CD pipelines och end-to-end deployment automation
Implementering och vidareutveckling av GitOps-flöden
Observability (metrics, loggar, tracing) för produktionstjänster
Containerbaserade system och microservices
Incidenthantering, felsökning och rotorsaksanalyser i produktion
Säkerställande av hög tillgänglighet, prestanda och säkerhet
Nätverk och trafikflöden (routing, load balancing, brandväggar)
Automatisering av drift och operativa processer
Nära samarbete med utvecklingsteam för att säkerställa driftsättbarhet
Praktiskt arbete i datacenter kan förekomma, men är inte en central del av rollen.
Du utgår från något av Generics kontor i Örebro och rapporterar till, samt arbetar nära, Generics CTO Fredrik.
Vi söker dig som:
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är självgående, strukturerad och tar ansvar för hela plattformens stabilitet och utveckling. Du arbetar metodiskt vid felsökning, dokumenterar tydligt och är van att fatta beslut även i komplexa och snabbt föränderliga miljöer. Du har erfarenhet av att bygga och driva moderna system i produktion och trivs i en roll där du kombinerar utveckling, automation och drift på plattformsnivå.
Förväntad erfarenhet
Kubernetes i produktion (drift, skalning, felsökning)
Linux i produktionsmiljö
CI/CD pipelines (t.ex. Azure DevOps, GitHub Actions eller liknande)
Containerteknik (Docker/containerd)
Nätverk: routing, VLAN, TCP/IP och trafikflöden
Felsökning i distribuerade system
Meriterande erfarenhet
GitOps (t.ex. ArgoCD)
Cloud (t.ex. Azure)
Observability (Prometheus, Grafana, OpenTelemetry, ELK/Loki)
Messaging-system (Kafka, RabbitMQ eller liknande)
Infrastructure as Code / automation (Terraform, Ansible, Python, Bash)
Avancerad Kubernetes networking (t.ex. Cilium/eBPF)
Erfarenhet från telekom eller CPaaS Publiceringsdatum2026-04-13Kvalifikationer
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
START: OmgåendeOMFATTNING: HeltidSTAD: Örebro URVAL: Sker löpandeKONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
#platformengineer #devops #kubernetes #gitops #cicd #infrastruktur #linux #automation #cloud Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
702 10 ÖREBRO Arbetsplats
Generic Mobile Systems Sweden AB Kontakt
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se +46766001181
