Plantskolearbetare Friggesund
2026-02-16
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
, Nordanstig
, Ljusdal
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
Ett smart och meningsfullt valDin arbetsplats
Holmens plantskolor producerar årligen cirka 45 miljoner skogsplantor, varav plantskolan i Friggesund producerar 13 miljoner gran- och tallplantor till bolagets egen skog, våra virkesleverantörer och externa kunder. Holmen skog satsar hårt på att vidareutveckla vår plantodling inte minst i samverkan med forskare.
Din framtida utmaning
Som plantskolearbetare kommer du vara en viktig del i kedjan i vår produktion från frö till planta. Vi är ett härligt gäng som tillsammans, med olika bakgrund och erfarenheter samarbetar för att utveckla vår verksamhet och optimera tillväxten i skogen.
Dina arbetsuppgifter blir bland annat att arbeta i våra tre produktionslinjer, arbeta med reparation och underhåll på produktionsutrustning och byggnader samt grönyteskötsel. Då vi tillämpar arbetsrotation så kan det även ingå att utföra plantkomplettering, ogräsrensning mm.
Om du har en vilja att lära dig nytt finns det goda möjligheter att utvecklas i din arbetsroll, och lära dig nya arbetsuppgifter.
Skiftgång kan tillämpas vid behov (ej nattskift).
För att lyckas i rollen
Vi tror att du som söker trivs i samarbetet med andra och är lyhörd för dina medarbetare.
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper - du är snabblärd, ansvarstagande och målinriktad med en stor dos positiv energi. Du ser varje arbetsmoment som ett lärande och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. Du har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift, lägst motsvarande SFI nivå C.
Om du har en utbildning inom skog eller industri, eller har erfarenhet av arbete inom industri är det mycket meriterande. Även truck och hjullastarkort är meriterande. Dock lägger vid störst vikt vid dig och din personlighet - har du en vilja att lära dig och trivs med att samarbeta med andra tror vi att du kommer att trivas med ditt nya jobb hos oss.
B körkort krav.
Ansök idag!
Vi erbjuder dig säsongsanställning vid plantskolan i Friggesund.
Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Hos oss får du det bästa av två världar. På Holmen Skog så arbetar du i en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring.
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med hög grad av eget ansvar och utmanande arbetsuppgifter. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar.
Vi ger dig möjligheten att verka i ett väletablerat och modernt skogsföretag tillsammans med engagerade och professionella kollegor. Inom Holmen Skog är vår vision att utveckla skogens alla värden och odla råvaror för ett hållbart samhälle. Hos oss får du möjlighet att växa i en stabil bransch med spännande framtidsutsikter.
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Framtidssmart skog Holmen är en av Sveriges största skogsägare. Vi brukar skogen aktivt och hållbart för att den ska växa optimalt och ge oss den bästa råvaran. Långsiktigt tar vi ansvar för skogens kretslopp från frö till återplantering och värnar den biologiska mångfalden. Våra medarbetare sköter våra skogar, köper virke och hjälper privata skogsägare över hela landet med skörd och skogsvård.
