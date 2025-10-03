Planeringsofficier SO 7 sökes till A79 F16
2025-10-03
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Den här befattningen ger dig konkreta möjligheter att bidra till F 16 förbandsutveckling genom att omsätta dina nuvarande kompetenser från operationer, operationsberedskap, försvarsplanering och övningar. Befattningen ger dig erfarenhet av stabsarbete och planeringsmetoder på förbandsnivå samt möjlighet att utveckla din kompetens inom taktiska och operativa krav och målsättningar för förband.
Om enheten
Flottiljstaben är den enhet som bereder och ordersätter förbandschefens uppdrag till direkt underställda enheter.
Övnings- och samverkansavdelningens (A79) huvuduppgifter är att samordna, planera och erfarenhetshantera övningar, utbildning, beredskapskontroller samt utveckling av förbandet i syfte att uppnå taktiskt önskvärda effekter enligt C F16 förbandsutvecklingsplan. Avdelningen samordnar och genomför även del av C F 16 lokala och regionala samverkan med aktörer inom totalförsvaret.
Som planeringsofficer är du en del av ett team, bestående av avdelningschef samt tre planeringsofficerare som tillsammans med övriga delar av flottiljstaben stödjer C F 16.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär planering av övningar och beredskapskontroller, på lång och kort sikt, samt att samordna erfarenhetshantering av densamma. I detta ingår att se till förbandets behov av utveckling. Arbetet innefattar även vid behov att ingå i övningsledning samt att leda planeringsarbete med understöd av medarbetare ur flottiljstaben och C F16 DUC. Avdelningen stödjer vid behov flottiljstabens avdelningar A3 och A5 - i befattningen kan tjänstgöring som Vakthavande befäl (VB) ingå.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
• Specialistofficer, SO 7
• Genomförd militär specialistofficersutbildningPubliceringsdatum2025-10-03Dina personliga egenskaper
Som Planeringsofficer har du förmågan att identifiera, värdera och omsätta sammanhang mellan planer och målsättningar. Du trivs med att samarbeta i grupp likväl som att genomföra arbetsuppgifter självständigt. Du kan kommunicera i mer eller mindre etablerade arbetsgrupper. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Färdighet i grundläggande stabsarbete och stabsarbetsmetodik.
• Färdigheter i metoder för planering.
• Kompetens inom planering och genomförandeledning av operationer i normalläge.
• Kompetens inom planering och genomförandeledning av beredskapskontroller.
• Kompetens om riskhantering eller verksamhetssäkerhet.
• Genomförd utlandstjänst i internationell stab.
• Kompetens som planerings-, eller mobiliseringsofficer.
• Kompetens om förbandsvärdering eller erfarenhetshantering.
• Körtkort B.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställningen. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Uppsala. F16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor.
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet.
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Befattning: Militär.
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef, Chef A79 Mj Eleonor Erlandsson
Tfn: 073-3293520
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Sara Blom
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-03. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
