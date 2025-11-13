Planeringsofficer stab till 1.Militärpolisbataljon
2025-11-13
1.Militärpolisbataljon befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till bataljonens utvecklingsresa. Låter detta som någonting för dig? Läs vidare!
1.Militärpolisbataljon
1.Militärpolisbataljonen är ett krigsförband med huvuduppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Bataljonens uppgifter kan delas in i tre övergripande typer:
• Säkerhetsoperationer, ex personskydd, eskort samt bevakning.
• Ordningsoperationer, ex bevaka, patrullera samt genomsöka.
• Stödoperationer, ex trafikreglera, evakuera samt utbilda.
Specifikt om staben
Staben fungerar som en service- och kontrollfunktion för de tre skvadronerna som arbetar med personskydd, kriminalutredningar och militärpolisinsater. Staben arbetar både operativt och strategiskt inom sina respektive sektioner. Staben består av sju sektioner samt bataljonsledningen med både civila och militärt anställda. Beslutsvägarna är korta och skvadronerna kan sättas in med kort varsel. Nationella insatser förekommer regelbundet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som planeringsofficer på S5 vid 1.Militärpolisbataljonens stab är du en viktig del i planeringen på lång och medellång sikt
• Förbereder, planerar och leder tillsammans med sektionschefen bataljonens planering avseende verksamhetsorder och kompletterande order.
• Följer upp och kontrollerar den långsiktiga planeringen för nästkommande kvartal och framåt.
• Ansvarar för kontakten med Livgardets planeringsavdelning och deltar på möten de sammankallar till.
• Stödjer bataljonsledningen i arbetet med att bereda beställningsunderlag för värnpliktiga inför kommade värnpliktsår.
KRAV
• Yrkesofficer med godkänd examen
• Ej pälsdjusallergi (alternativt symptomfri vid medicinering)
B-körkort
För att trivas i rollen som planeringsofficer behöver du ha förmågan att planera med ett långsiktigt perspektiv. Tjänsten kännetecknas av hög grad av samverkan och du behöver ha god förmåga att samarbeta med andra. Du bör vara strukturerad och noggrann. Du har god förmåga att vara kontaktsökande och van att ta egna initiativ.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Militära förarbevis
• Erfarenhet av arbete i Officepaketet, framförallt Excel
• Tidigare erfarenhet av planering på lång och medellång sikt i Försvarsmakten
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort:Kungsängen
Militär befattning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Rekryterande chef, Petri Nylander, nås via Försvarsmaktens växel 08-584 540 00
Information om rekryteringsprocessen
Personalgeneralist, Sofia Axelsson, nås via Försvarsmaktens växel 08-584 540 00
Fackliga företrädare
Fackliga representanter vid Livgardet nås via Försvarsmaktens växel 08-584 540 00
OFR-O: Sven Lundberg
SACO: Per Textorius
OFR-S: Örjan Jansson
SEKO: Lise-Lott Larsson
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-01. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för tjänsten samt samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Individuell lönesättning
