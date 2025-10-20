Planeringsingenjör Gata/Park
Stolthet, trivsel, lojalitet, bra chefer och kollegor och en känsla av att bidra till ett bättre samhälle. Så känner medarbetarna för Sölvesborgs kommun som arbetsgivare. Vi erbjuder våra medarbetare meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad för andra människor. Vill du bli en av oss?
Samhällsbyggnad Fritid och Kulturförvaltningen består av strategiska avdelningen, fastighetsavdelningen, bygglovsavdelningen, driftavdelning gata/park, måltidservice, städservice och fritid och kultur. Vi är cirka 170 medarbetare som förbereder och planerar så att kommunens vision kan förverkligas.
Vårt uppdrag är att planera, bygga, utveckla och förvalta ett hållbart och väl fungerande samhälle samt att skapa ett brett fritid- och kulturutbud för alla.
Tjänsten är placerad på gata/park-avdelningen.
Sölvesborgs kommun är kommunen nära havet med en gemytlig stadskärna, fina sandstränder och vackra naturområden. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad i våra invånares, företagares och besökares liv. Du erbjuds en roll med stor möjlighet till påverkan.
Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Som Planeringsingenjör gata/park kommer du vara en viktig del i planering av drift, underhåll och utveckling av det offentliga rummet i Sölvesborgs kommun. Du tillhör ett kompetent och engagerat team och delar en passion för en hållbar och ändamålsenligt skötsel.
Du leder och samordnar förstudier, utredningar och undersökningar i nära samarbete med övriga delar av verksamheten. Du har också en ledande roll i arbetet med planering och genomförande av åtgärder i samband med ändrade lagkrav inom fackområdet, bland annat för avfallshantering inom offentlig plats och arbete med invasiva arter.
I arbete ingår att ha en aktiv del i inventeringsarbeten som ligger till grund för en långsiktig drift- och underhållsplanering. Du agerar som en sammanhållande part vid utredning av inkomna medborgarförslag.
Du arbetar med utveckling, implementering och ajourhållning av driftrelaterade IT-system, exempelvis skötsel- och inventeringskartor. Vidare medverkar du aktivt vid framtagande av bidragsansökningar för gatu- och parkrelaterade projekt. Du ansvarar också för mindre projekt, exempelvis byggnation av lekplatser.
Slutligen är du är en del i arbetet med planering av åtgärder inom kommunens tätortsnära skogsbestånd.
Hos oss får du möjligheten att växa i en organisation under utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning inom något av områdena gata, park, landskap eller natur.
Du ska ha några års erfarenhet av arbete med drift och underhåll av offentliga miljöer och erfarenhet av att arbeta i en offentlig verksamhet.
För att lyckas i rollen ska du trivas med att arbeta i en mix av både operativa och administrativa arbetsuppgifter samt inneha en god struktur och planeringsförmåga.
Du behöver vara kommunikativ, prestigelös och samarbetsinriktad då arbetet innebär både interna och externa kontakter. Dina kunskaper inom det svenska språket är goda, både i tal och skrift.
Vidare har du god kunskap om att planera och följa upp åtgärder samt har särskild kompetens inom träd- och växtkunskap.
För tjänsten krävs B-körkort.
ÖVRIGT
I Sölvesborgs kommun arbetar våra 1 500 medarbetare efter ledorden värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.
Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför många förmåner. Läs mer på www.solvesborg.se/jobb
Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med goda pendlingsmöjligheter från både Karlskrona och Malmö.
